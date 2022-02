Kronprinsessen blev rørt, da hun onsdag åbnede 'Marys australske have' i Københavns Zoo.

Med sig havde hun sine to yngste børn, tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, der havde fået fri fra skole for at komme i Zoo med deres mor. Det er samtidig kronprinsesse Marys store fødselsdagsuge – på lørdag fylder hun 50 år.

Derfor havde Zoo både overraskelser til hende og børnene, men den største gave var selvfølgelig, at danskerne nu får muligheden for at komme helt tæt på det land, kronprinsesse Mary forlod, da hun i 2004 blev gift med kronprins Frederik. Nu kan alle nemlig komme i 'Marys australske have', hvor de blandt andet kan se kænguruer og tasmanske djævle.

Derfor spurgte B.T. også, om minderne om hjemlandet fik hende til at savne livet 'down under'.

Kronprinsessen var i strålende humør i Zoo. Foto: Liselotte Sabroe

»Ja, men ikke på den måde. Jeg har det altid sådan, at når jeg er tilbage i Australien, så opdager jeg, at jeg har savnet det. Men når jeg står her i Danmark, så er det ikke sådan, jeg oplever det,« sagde Kronprinsessen.

Hun glæder sig over, at danske børn nu får mulighed for at opleve Australien midt i København. Ud over kænguruer og tasmanske djævle vil der også komme myrepindsvin og klippekænguruer.

»Australien er jo langt væk, og det er ikke alle, der får muligheden for at rejse til den anden side af jorden. Men det med, at vi får tilført nogle nye australske arter, gør, at alle børn og familier får et bedre indblik i de mærkelige australske dyr, og hvad de er for nogle og de omgivelser, de bor i, for der bliver skabt et miljø omkring dem, som også minder om Australien,« sagde hun.

Både prins Vincent og prinsesse Josephine fik lov at fodre pingviner og kom lidt tættere på alle de spændende dyr. Blandt andet kunne man også se en kænguru blive fortæret af en tasmansk djævel.

Der er masser af kænguruer i Zoo. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er altid en fornøjelse, for de er meget nysgerrige. Det var svært at holde tidsplanen, for de vil jo til højre og til venstre og se på alt, de kunne komme i nærheden af,« sagde kronprinsesse Mary.

Prins Vincent, der er fyldt 11 år, kunne også sagtens svare selv:

»Det har været meget hyggeligt, og det har været spændende at se dyrene. Det er sjovt at se alle de forskellige dyr. Vi sad og fodrede dem (pingvinerne, red.), og de kom i flok, og de kom bagfra. De var ikke så sultne den her gang,« sagde han.

Kronprinsessen var også rørt over de mange fremmødte og ikke mindst Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor, der sang fødselsdagssang for hende.

Kronprinsesse Mary besøger sammen med Prins Vincent og Prinsesse Josephine Zoologisk Have i København. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er meget rørende, og det er så dejligt, at det kan være til glæde for så mange, at de kan få en lille flig af den australske kultur,« sagde hun.

Der er særlig ét australsk dyr, som Kronprinsessen glæder sig over i Zoo.

»Jeg glæder mig til, at danskerne får hørt latterfuglen. For den får en til at grine,« sagde hun.

Kronprinsesse Marys yngste børn fortalte også, at de glædede sig til at fejre mors 50-års fødselsdag på lørdag.

Kronprinsessen plantede et eukaluptystræ i Zoo. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er kun lige begyndt,« sagde kronprinsesse Mary, inden den lille royale familie forsvandt ind i Kronebilen.

B.T. følger kronprinsesse Mary hele ugen i anledning af hendes runde fødselsdag.