Frederik og Marys nyfundne lyst til at indvige offentligheden i privatlivet under coronakrisen er for en stund udskiftet med noget seriøst.

For mens vi den seneste tid har kunnet følge det royale par hygge i sofaen, Mary uden makeup og kronprins Frederiks klipning, så har kronprinsessen torsdag benyttet kongehusets Instagram til at sætte fokus på en vigtig dagsorden.

En dagsorden, der i den grad bekymrer kronprinsessen.

I opslaget sætter kronprinsessen fokus på, hvilke konsekvenser Covid-19-epidemien har for udsatte piger og kvinder.

'I dag mødtes jeg med udviklingsminister Rasmus Prehn, hvor vi - som I kan se med god afstand - drøftede både kortsigtede og langsigtede konsekvenser af Covid-19-krisen for piger og kvinders hverdag rundt omkring i verden, blandt andet i relation til uddannelse, vold, mødredødelighed, børneægteskaber, uønskede graviditeter ..og jeg kunne blive ved,' skriver Mary i opslaget.

Hun fortsætter:

'Vi talte også om vores fælles bekymring for risikoen for, at vi taber de fremskridt for piger og kvinder, der er opnået indtil nu. Og om vigtigheden af at have fokus på, hvordan pandemien specifikt rammer piger og kvinder, og på hvordan vi sikrer, at vores svar på krisen reflekterer lige netop det.'

Det er ikke overraskende, at kronprinsesse Mary er bekymret for udsatte piger og kvinder, da deres liv og rettigheder er en af hendes mærkesager.

Hun er således protektor for blandt andet Mødrehjælpen og for Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter.

Derudover lægger hun navn til Mary Fonden, som blandt andet har fokus på trivsel og vold i hjemmet.

Fonden blev stiftet med midler, som kronprinsparret fik i bryllupsgave, da de blev gift.

Derfor var det da også meget passende, at Mary delte sit bekymring på Instagram torsdag, da hun og Frederik samme dag kunne fejre, at de har været mand og kone i 16 år.