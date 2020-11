Kærligheden var der, og hendes oldemor var kongens elskerinde. Men alt andet manglede. Hun var ikke jomfruelig nok og manglede en titel, mente den kongelige familie.

Derfor blev prins Charles i stedet presset ud i et ulykkeligt ægteskab med den 12 år yngre adelige Diana Spencer. Men forholdet til Camilla stoppede aldrig.

Det ulykkelige trekantsdrama bliver rullet op i fjerde sæson af Netflix-serien ‘The Crown’, som havde premiere tidligere på måneden.

Og essensen er sand. Forholdet mellem Charles og Diana var ulykkeligt nærmest fra start, da tronarvingen var forelsket i en anden.

Efter 35 år som kæreste og elskerinde, har hertuginde Camilla de seneste 15 år været et officielt medlem af det britiske kongehus. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Det var ved en polokamp i 1970, at prins Charles mødte den 25-årige Camilla Shand, som hun hed dengang. Hun var datter en major, og hendes morfar var baron.

Ifølge People Magazine mødtes de også på et andet tidspunkt i starten af 70'erne, hvor Camilla angiveligt fik prinsens opmærksomhed med denne kække bemærkning:

»Min oldemor var din tip-oldefars elskerinde. Jeg føler, at vi har noget til fælles,« lød det fra kvinden, der endte med at stjæle kronprinsens hjerte.

Og de blev da også kærester i en periode. Men så sluttede prins Charles sig i 1971 til flåden. Uden at fri til Camilla.

I 'The Crown' fylder forholdet mellem Camilla og Charles en del. Her ses en scene fra serien.

Måske var årsagen til det manglende frieri, at kongefamilien modsatte sig et ægteskab. Ifølge flere bøger om det britiske kongehus var familien bestemt ikke tilfreds med Camilla. Selv om hun kom fra det bedre borgerskab, og selv om hendes oldemor var kongens elskerinde, så var hun ikke fin nok – hun havde ikke en adelig titel.

Camilla havde også haft flere forhold til mænd, inden hun mødte prins Charles. Og det var heller ikke velset, da kongehuset mente, at der kunne stilles spørgsmålstegn ved hendes jomfruelighed.

Sidstnævnte problemstilling bliver ikke nævnt meget i ‘The Crown’, men ifølge Tina Browns bog fra 2011 'The Diana Chronicles’, så var det en meget vigtig faktor, skriver Times Magazine.

Angiveligt var det Charles’ rådgivende onkel, Lord Mountbatten, der især havde problemer med, at hun havde haft forhold til andre mænd.

Det vides endnu ikke, om hertuginde Camilla en dag bliver dronning. Men hun er i hvert fald vant til at omgås dronninger. Her ses hun med den hollandske dronning Maxima. Foto: POOL

'Jeg tror, at det er forstyrrende for kvinder at have erfaringer, hvis de skal forblive ophævede efter et giftermål,' skrev han blandt andet til prinsen ifølge People Magazine.

Ligesom det ses i ‘The Crown’, var kongehuset desperat for at få tronarvingen gift. Charles havde rundet 30 år, og familien var bekymret for hans ry, hvis den lidt nørdede prins, der aldrig havde levet op til hverken sin mors eller fars forventninger, ikke snart fandt en kone.

Charles var en del syg som barn, forsigtig af natur og bestemt ikke god til sport. Han havde det svært på de hårde kostskoler, og han var langt fra den playboy, som Mountbatten forsøgte at gøre ham til.

I virkeligheden var tronarvingen mere jordnær og glad for natur og heste – ligesom Camilla.

Her ses Camilla og prins Charles, da de fik en kirkelig velsignelse oven på deres civile bryllup. Det fandt sted den 9. april 2005 i Windsor. Foto: TOBY MELVILLE

Mens Charles var ude med flåden, giftede Camilla sig med officeren Andrew Parker Bowles med hvem hun fik to børn. Andrew Parker Bowles' forældre var nære venner af dronningemoderen, og han havde tidligere været kæreste med prins Charles søster, prinsesse Anne.

Parret nåede at være gift i 22 år, før Camilla valgte at blive skilt i 1995.

Skilsmissen kom efter afsløringer i medierne om, at Charles og Camilla havde et forhold.

Siden er der kommet lydbidder frem af samtaler med seksuelle undertoner mellem Camilla og prinsen, mens de stadig var gift med andre. Blandt andet den famøse samtale, hvor prins Charles siger, at han ønsker, at han kunne være Camillas tampon.

Prins Charles og Camilla blev gift i 2005, men måtte nøjes med et civilt bryllup på rådhuset i Windsor, da kongehusets medlemmer bekender sig til den anglikanske kirke, der ikke anerkender, at man kan giftes i kirke to gange. De fik dog efterfølgende en kirkelig velsignelse. Billedet er fra en anden lejlighed. Foto: Andrew Boyers

Mange havde svært ved at forstå, hvordan prins Charles kunne foretrække den ældre, mere modne og mindre atrraktive Camilla frem for den smukke og unge Diana.

Men de to kvinder var som nat og dag. Mens Diana elskede byen og flotte kjoler, så trivedes Camilla Parker Bowles bedst på landet, hvor hun kunne ride og gå på jagt.

Da affæren ramte forsiderne i England med ugivelsen af Andrew Mortons biografiske bog i 1992 om Diana, blev Camilla Englands måske mest forhadte kvinde. Men det tog Camilla med ro:

»Jeg har bestemt ikke tænkt mig at gemme mig selv væk grundet det, som aviserne skriver. Absolut ikke. Hvorfor skulle jeg,« sagde hun på dagen, hvor de første uddrag fra bogen kom, til journalister ved en polokamp.

Trods de svære odds endte hun da også med at få sin prins. Otte år efter prinsesse Dianas død – og ni år efter Charles’ skilsmisse – blev Charles og Camilla gift.

Udover prinsen fik hun også titlen 'hertuginde af Cornwall'. Egentlig er hun også prinsesse af Wales, men den titel benytter hun sig ikke af af respekt for den afdøde Diana.

Tilbage står kun én ubekendt. Hvad sker der, når Dronning Elizabeth dør, og prins Charles overtager tronen? Bliver Camilla dronning eller ej?

Hertuginde Camilla har selv meddelt, at hun ikke ønsker at blive dronning. Det ønske deler dronning Elizabeth angiveligt med hende. Men de har både prins Charles og juraen mod sig.

For juridisk set vil hun som kongens kone blive dronning. Camilla kan dog også vælge at bruge titlen ‘prinsessegemalinde’ eller ‘dronningegemalinde’.