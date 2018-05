'Bambi på glatis' og 'lidt stiv i det'. Holdningerne til kronprins Frederiks evner på et dansegulv er mange, efter Kongehuset søndag offentliggjorde en video fra lørdagens gallataffel, hvor man ser kronprinsparret danse til moderne musik.

Men ifølge professionel danser og tidligere Vild med Dans-deltager Thomas Evers Poulsen er Kronprinsen slet ikke så ringe til at flytte fødderne.

»Han danser meget lige som mig,« griner den 40-årige danseekspert, da han ser videoen.

»Det er jo ikke en konkurrence, og når man er på dansegulvet til en fest, er det bare vigtigt, man har det godt.«

Videoen viser lørdagens fødselar kronprins Frederik og hans hustru kronprinsesse Mary slå sig løs på dansegulvet i deres stiveste puds, mens et live-orkester spiller Huey Lewis and the News' udødelige klassiker 'Power of Love'. Og læser man Facebook-kommentarerne igennem, danner der sig et billede af, at danskerne elsker deres kommende regentpar - men måske knap så meget deres danseevner.

'Han er en pragtfuld kronprins og kan mange ting, men danse kan han ikke. Han mangler rytme, men han skal nok blive en god konge alligevel hi hi,' skriver Lizzi Meiner.

'Frederik, du er en super mand, men utrolig dårlig danser, det er synd for Mary, som man kan se, at hun så gerne vil!,' skriver Erik Engelsted og tilføjer i en anden kommentar, at Mary også er lidt stiv i kroppen, men at det kun er fordi, Frederik ikke fører eller kan finde takten.

Men det er professionel danser Thomas Evers Poulsen ikke enig i.

»Selvom de danser langsommere end alle de andre, så følger de musikken, da de danser i halvt tempo. Og jeg synes, det ser ud som om, at Frederik fører - men Mary følger i hvert fald ikke,« griner Thomas Evers Poulsen.

»Men det er heller ikke det vigtigste, når man danser selskabsdans. Det er jo ikke lanciers eller brudevals, hvor der er bestemte trin. Man kan se, at de har øje for hinanden, og det ser fantastisk ud, at de overhovedet kommer ud på gulvet og kigger på hinanden på den måde.«

Thomas Evers Poulsen er professionel danser og har medvirket i Vild med Dans i flere sæsoner. Foto: Emil Hougaard Thomas Evers Poulsen er professionel danser og har medvirket i Vild med Dans i flere sæsoner. Foto: Emil Hougaard

Undgå at blive til grin på dansegulvet Skal danseguruen give et godt råd til par, der har lyst til at ramme dansegulvet, men ikke er øvede dansere, har han lyst til at sige: 'Bare dans, som om at ingen kigger.' »Men det går jo ikke, når kameraerne er rettet mod én, som de er mod Kronprinsparret. Så jeg synes faktisk, de gør det rigtige: De har sat dansen ned i halvt tempo, så de selv kan følge med. Og så kigger de på hinanden i stedet for på deres fødder. Så kommer trinene mere naturligt,« siger Thomas Evers Poulsen.

I videoens kommentarfelt forsvarer flere Kronprinsens stive dansestil med, at han få dage inden sin fødselsdag kom til skade med ryggen. Men Thomas Evers Poulsen mener ikke, at det er dér problemet sidder.

»Så tror jeg mere, det skyldes, at han ikke kan være særlig smidig i uniformen. Man kan også se, at Mary har lidt problemer med slæbet.«

Er kronprins Frederik en dygtig danser?

Kronprinsparret og dronning Margrethe ankommer til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018. Foto: Henning Bagger Kronprinsparret og dronning Margrethe ankommer til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018. Foto: Henning Bagger

Til gengæld bemærker danseren, at næstformand for Venstre, Kristian Jensen, og Københavns overborgmester Frank Jensen ikke lader det stive puds stoppe dem i at føre sig frem voldsomt tempo på dansegulvet bag det royale par.

»Kristian Jensen kan godt nok svinge fruen rundt, og Frank Jensen er også god til at føre,« siger Thomas Evers Poulsen.

»Men det er faktisk typisk jyder. Når jeg er rundt til arrangementer, er det klart jyderne, der giver den mest gas. Så jeg synes ikke, der er noget unaturligt i, at Frederik og Mary er mere afdæmpede i deres dansestil.«

Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Foto: Thomas Lekfeldt Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Foto: Thomas Lekfeldt