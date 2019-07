Gennem de seneste år har kongehuset i højere grad brugt sociale medier til at give et indblik i de danske royales liv.

Og nu åbner kronprins Frederik i en ny sommerserie op for sit private hjem.

I serien, der skal køre ugen ud på kongehusets Facebook- og Instagram-profil, viser kronprins Frederik således rundt i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, hvor han, kronprinsesse Mary og parrets fire børn bor til daglig.

Kronprinsfamilien flyttede ind for godt ni år siden, efter boligen var renoveret i kølvandet på dronning Ingrids død i 2000.

Som en del af renoveringen havde 10 forskellige danske kunstnere udsmykket palæet, og i Kronprinsens rundtur i hjemmet er der da også fokus på netop kunsten.

I kronprins Frederiks første video, der tirsdag blev delt på Facebook og Instagram, fortæller han om hjemmets nyeste kunstværk, der er blevet tilføjet så sent som i år.

»Det her rum kan måske ved første øjekast virke lidt voldsomt og forvirrende, og man bliver lidt overrumplet af det. Samtidig mærker man også, at man står omgivet af den her elektriske storm,« fortæller kronprins Frederik blandt andet om kunstværket, der er lavet af den svenske fotograf Miriam Bäckström.

Det er ingen hemmelighed, at kronprins Frederik har en stor passion for kunst og kultur.

Foto fra 2010, hvor Frederik VIII's Palæ blev overdraget til kronprinsparret og parrets dengang to børn, Christian og Isabella. Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto fra 2010, hvor Frederik VIII's Palæ blev overdraget til kronprinsparret og parrets dengang to børn, Christian og Isabella. Foto: Keld Navntoft

Hvert år uddeler han og kronprinsesse Mary eksempelvis 'Kronprinsparrets Kulturpris', og sidste år lod Kronprinsen sig også portrættere på en yderst moderne måde af kunstner og tidligere rocksanger Kasper Eistrup.

»Som lille dreng havde jeg ikke tålmodighed til at sidde stille i længere tid til et portrætmaleri, men det har været sjovt og spændende, og vi har fået drøftet en masse ting,« fortalte Kronprinsen i november i forbindelse med lanceringen af portrættet.

At kronprins Frederik nu giver befolkningen et lille kig ind i hjemmet, mens han fortæller om kunst, er måske heller ikke så underligt endda.

Kongehuset har nemlig tidligere til B.T. forklaret, hvordan kongehuset hele tiden udvikler sig på sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram ”Dette rum kan ved første øjekast virke lidt voldsomt og forvirrende, men samtidig mærker man at være omgivet at denne elektriske storm,” fortæller H.K.H. Kronprinsen i en video på Kongehusets Facebookprofil. Hver dag resten af ugen viser Kronprinsen rundt i sit hjem, hvor moderne kunst er udsmykket i det historiske rokokopalæ. Det vil Kronprinsen gøre i videoer på Facebook, og samtidig vil der her på Instagram blive bragt billeder, hvor det er muligt at dykke ned i detaljer og anekdoter bag værkerne. Kronprinsfamilien er til dagligt omgivet af moderne kunst i deres hjem, hvor ti danske kunstnere før Deres Kongelige Højheders indflytning for snart ni år siden fik til opgave at udsmykke en række af palæets rum. Tidligere i år blev endnu et kunstværk tilføjet af den svenske fotograf Miriam Bäckström, der i form af et vægtæppe har skabt en moderne fortolkning af en gobelin. Værket opleves i samspil med interiøret fra 1828, som er et eksempel på dansk empirestil, der blandt andet er kendetegnet ved bemalede stuklofter. Miriam Bäckström har produceret en række digitale billeder, der efterfølgende er omformet til de vævede tæpper, der nu hænger i Frederik VIII’s Palæ. Rummet bruger Kronprinsparret til repræsentative formål. Kongehuset © Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 9. Jul, 2019 kl. 2.20 PDT

Vi har således også tidligere set Dronningen invitere indenfor, mens hun pustede æg i påsken. Vi har fulgt kronprinsfamilien helt tæt under Royal Run, og nu får vi altså et indblik i det hjem, familien bor i til daglig, og kunsten, de kigger på.

»Kongehuset ønsker at være, hvor danskerne er. Derfor er det også helt naturligt, at den kongelige familie ved særlige lejligheder kommunikerer direkte på de forskellige platforme,« har kommunikationschef i kongehuset Lene Balleby tidligere udtalt til B.T.

Selvom Kronprinsens lille serie på de sociale medier er et nyt tiltag fra kongehusets side, så er det dog ikke første gang, at befolkningen har fået et indblik i kunsten på Frederik VIII's Palæ.

Efter palæet var istandsat i 2010, åbnede kronprinsparret nemlig dørene for offentligheden, der fik mulighed for at se kunsten i et halvt år, inden parret selv flyttede ind. Dengang var godt 500.000 danskere forbi, skriver kongehuset på sin hjemmeside.