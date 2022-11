Lyt til artiklen

Danskerne kan endnu engang godt gøre klar til at snøre løbeskoene sammen med Kronprinsen, Kronprinsessen og de kongelige fire børn.

Onsdag blev de fem værtsbyer nemlig offentliggjort for Royal Run 2023.

Og vær at bemærke er: Grønland er igen ikke med på listen, som det også var tilfældet i 2022.

Ved sidste års Royal Run udtalte Kronprinsen på live-tv, at han ville gøre meget for selv at deltage i den store folkefest på Grønland.

»Jeg skal nok gøre rigtig meget for at nå til Grønland på et tidspunkt og løbe et Royal Run direkte på dagen eller i hvert fald et direkte løb i Grønland,« lød det fra kronprins Frederik sidste år.

Ved sidste års Royal Run lovede kronprins Frederik, at han i fremtiden ville prioritere Grønland – men sådan blev det ikke i år.

Men kongelig deltagelse bliver der dog ikke noget af i år.

Det bekræfter Royal Run til B.T. Og der ligger en helt enkelt årsag bag.

»Grønland ligger langt væk, og der er mange ting, der skal gå op, når vi holder Royal Run. I forvejen har vi svært ved, på selve dagen, og få alle rundt i fem byer« siger Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund og medlem af Royal Runs styregruppe.

»Hvis man så skal til Grønland, skal det ligge på et andet tidspunkt. Og det er simpelthen ikke muligt i år. Så der må vi se, hvornår muligheden byder sig. Det er svært at nå det hele.«

Royal Run løb for første af stablen i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i 2018, hvor opbakningen til de kongeliges løbefest var enorm.

Ifølge DIFs administrerende direktør er strategien for Royal Run, at man vil brede løbet ud til så mange danske byer som muligt.

Værtsbyerne for den royale løbefest bliver nemlig udvalgt af Royal Run i samarbejde med Kongehuset. Det er ønsket, at kronprins Frederik når så mange byer som muligt.

Kronprins Frederik løb sidste år både i Aalborg, Aarhus og København ved Royal Run.

Og det er netop af den grund, der kan opstå logistiske udfordringer.

Da løbet blev afholdt på Bornholm, deltog Kronprinsen ved det såkaldte Side Run, et løb der er op til selve dagen for Royal Run, fortæller Morten Mølholm Hansen.

»Det er det samme, der gælder, hvis vi vil have Royal Run til Grønland – så bliver det på helt andre dage. Ugen før eller ugen efter, og så rammer vi også ind i nogle andre problemer i forhold til, hvad kalenderen tillader,« forklarer han.

»Men jeg ved, at Kronprinsen har et stort hjerte for Grønland, det kommer nok til at ske på et tidspunkt – men mere kan jeg ikke sige omkring det.«

Royal Run afholdes i Aabenraa, Herning, Nyborg, Nykøbing Falster og København den 23. maj 2023. DIFs administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen, vil dog ikke røbe, hvor og hvornår kronprins Frederik og andre dele af familien deltager.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kronprinsen, gennem Kongehuset, om hvorfor han ikke skal til Grønland og løbe næste år, men her henviser Kongehuset til, at alt vedrørende Royal Run går gennem arrangørerne af løbet.