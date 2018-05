Mødet mellem Frederik og Mary var temaet, da 34 tidligere OL-atleter løb med kronprinsen i Odense.

34 tidligere OL-atleter var med til at bringe kronprins Frederik over målstregen, da han løb sin fjerde britiske mil til Royal Run i Odense mandag eftermiddag.

»Man ranker ryggen en ekstra gang, når man løber med eksolympiske deltagere, som bare gør det godt.«

»Jeg har det rigtig godt. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har løbet i seks uger. Men der er så meget stemning og glæde, og for mig er det med til at bære det hele fremad,« sagde kronprinsen efter løbeturen.

Blandt atleterne var håndboldspiller Rikke Hørlykke, roer Eskild Ebbesen og para-dressurrytter Annika Lykke Dalskov.

De var med på den 1,609 kilometer løbetur, for at markere at kronprinsparret mødte hinanden under OL i Sydney i 2000.

De resterende løbere, som løb milen med tronfølgeren, er alle født i 1968, ligesom kronprins Frederik.

Også kronprinsesse Mary var til stede i Odense.

»Jeg har fulgt med fra dagens start, og det har været meget rørende. Han besidder en enorm styrke og en jernvilje. Vil han noget, så kan han det,« siger kronprinsessen, kort inden hun skal løbe ti kilometer.

Royal Run er en række af løb, som finder sted i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København mandag. De sætter gang i fejringen af kronprins Frederik, som fylder 50 år lørdag den 26. maj.

Kronprinsen løb en mil i både Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense, og han slutter dagen af med at løbe ti kilometer i København mandag aften.

/ritzau/

Her kan du se billeder fra Odense:





Kronprins Frederik løber "Royal Run" i Odense,mandag den 21. maj 2018. I løbet af dagen løber Kronprinsen iDanmarks fem største byer i forbindelse med, at han fylder 50 ården 26. maj 2018. Royal Run-løbet er delt op i temaer, derafspejler Kronprinsens liv. I Odense er temaet OL. (Foto: MadsClaus Rasmussen/Scanpix 2018)

Kronprins Frederik løber "Royal Run" i Odense,mandag den 21. maj 2018. I løbet af dagen løber Kronprinsen iDanmarks fem største byer i forbindelse med, at han fylder 50 ården 26. maj 2018. Royal Run-løbet er delt op i temaer, derafspejler Kronprinsens liv. I Odense er temaet OL. (Foto: MadsClaus Rasmussen/Scanpix 2018). (Foto: CarstenBundgaard/Ritzau Scanpix)



Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary løber"Royal Run" i Odense, mandag den 21. maj 2018. I løbet af dagenløber Kronprinsen i Danmarks fem største byer i forbindelsemed, at han fylder 50 år den 26. maj 2018. Royal Run-løbet erdelt op i temaer, der afspejler Kronprinsens liv. I Odense ertemaet OL. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018). (Foto:Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix)

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary løber"Royal Run" i Odense, mandag den 21. maj 2018. I løbet af dagenløber Kronprinsen i Danmarks fem største byer i forbindelsemed, at han fylder 50 år den 26. maj 2018.Løbet er delt op i temaer, der afspejler Kronprinsens liv. I Odense ertemaet OL. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018). (Foto:Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix)