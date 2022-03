Det famøse æble falder som bekendt ikke langt fra stammen.

Det blev tydeligt tirsdag, da kronprins Frederik besøgte det beskyttede værksted, Værkstedet Elmegade, i Vejen.

Det er nemlig her, de mange medaljer, som skal uddeles ved dette års Royal Run, der løber af stablen 6. juni, bliver til.

Og selvom vi er vant til at se Dronningen udfolde sig kreativt med – blandt andet – syning, kunne Kronprinsen da heller ikke dy sig for at prøve kræfter med symaskinen, da han fandt vej forbi værkstedet.

View this post on Instagram A post shared by DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Det ses i en række billeder og videoer, som kongehuset har delt på deres officielle Instagram-profil.

På Værkstedet Elmegade arbejder omkring 30 borgere, der på grund af nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner eller sociale problemer ikke kan have et arbejde under normale vilkår på at samle og pakke de i alt 90.000 medaljer.

Medaljen, som årets Royal Run-deltagere vil modtage, er da også udvalgt af kronprins Frederik selv – og den er produceret på en helt ny og mere bæredygtig måde end hidtil.

Den er nemlig lavet af genanvendte akrylplader, mens medaljebåndet er af genbrugsplast fra plastikflasker.

Royal Run ’22 finder sted i både Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved og København/Frederiksberg, mens der på Bornholm også vil blive afholdt Royal Run samme dag – dog uden kongelig deltagelse.

Indtil videre har mere end 62.000 tilmeldt sig det royale løb i de seks værtsbyer.