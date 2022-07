Lyt til artiklen

Kronprins Frederik fejrer i disse dage, at de danske musikfestivaler er tilbage efter flere års coronanedlukning.

Torsdag aften gik Danmarks kommende konge således amok med tusinder andre glade festivalgæster til 'Musik i Lejet' i Tisvildeleje. Da rapperen Kesi gik på scenen ved midnatstid, kunne man se en glad kronprins Frederik feste foran Strandscenen.

B.T. har fået tilsendt en video fra koncerten, der viser, at Kronprinsen talte i telefon, mens der var fuld drøn på musikken, Spørgsmålet er bare, hvem der var i den anden ende …

Man kan tydeligt se, at det ikke var nemt for Kronprinsen at høre noget. Derfor måtte han stikke en finger i det andet øre.

Billeder fra skuespilleren Ali Sivandis Instagram viser også, at prins Christian var med til festivalen med kronprins Frederik. Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at resten af Kronprinsfamilien var med. Dermed tyder det på, at der var tale om en rigtig herretur.

Tidligere på ugen var Kronprinsfamilien i Skagen under deres sommerferie.

Det er bestemt ikke første gang, at Kronprinsen har været på festival.

I 2018 skabte han overskrifter, da han væltede ind på scenen med det danske band Nephew under Smukfest.

Kronprinsen er kendt for at elske dansk musik, og derfor bliver der tit sendt bud efter de bedste danske musikere, når Kronprinsparret holder fester på Fredensborg Slot.