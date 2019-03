Kronprins Frederik fik for nogle år siden lavet en ny vielsesring af grønlandsk guld som erstatning for den store, smukke ring, kronprinsessen satte på hans finger under deres vielse i 2004.

Det fortalte han selv under det dansk-grønlandske erhvervsfremstød i Canada, som blandt andet handlede om minedrift i Grønland.

Tilbage i 2008 tabte Frederik nemlig den originale ring under en dykkertur ved et koralrev ud for Key West i Florida.

Det var Se og Hør, der dengang havde historien, og ifølge ugebladet var både kronprinsessen og kronprinsen selv ulykkelige over tabet.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

Frederik udlovede efter sigende endda en tur til København med besøg på Fredensborg til den dykker, der fandt ringen til ham.

Mere end ti år senere ligger ringen dog stadig på havets bund ved den nordamerikanske kyst, men nu fortæller kronprinsen selv, hvad han gjorde efter tabet.

Ringen var lavet af det første guld, der er blevet udvundet på Grønland, og heldigvis var der noget tilbage, så kronprinsen kunne få lavet en ny ring, fortalte han til Billed-Bladet i forbindelse med besøget i Canada.

»Det var selvfølgelig skønt, at der stadig var noget guld tilbage deroppe, som jeg kunne få en del af. Så er det jo bare at glæde sig over det,« sagde kronprins Frederik til ugebladet og tilføjede, at han nu altid tager ringen af, når han dykker.