At Royal Run er lidt af et hjertebarn for kronprins Frederik er næppe gået manges næse forbi.

Men ingen detaljer lader til at undslippe den kommende regents øjne.

Han var således på plads klokken 06.30 onsdag morgen på Amalienborg Slotsplads, klar til at hoppe på cyklen og begive sig ud på opmålingen af one mile-ruten (1,609 km, red.) til det store løbearrangement.

Det var ruteopmåleren Peer Jensen, der førte. Han har gennem mange år fungeret som ansvarlig for opmåling og certificering af motionsløberuter i Danmark.

B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, har da også tidligere talt varmt om, at Royal Run er et glimrende royalt projekt.

»Det er svært at finde noget negativt ved det. Det er jo bare en stor folkefest, kongehuset har skabt. Jeg tror, det bliver større og større de kommende år. Det er på en eller anden måde blevet et holdepunkt,« sagde han efter løbet i 2021.

»Det betyder bare noget – også historisk set – at de kongelige ikke bare gemmer sig på slottet, men rent faktisk er ude blandt folket. Det er lige præcis der, kronprins Frederik er bedst – når han er i øjenhøjde med folket.«

Royal Run 2022 finder sted 6. juni i Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved og København/Frederiksberg.

På Bornholm er der Royal Run samme dag uden kongelig deltagelse.