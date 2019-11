Jagt kan være en fornøjelig oplevelse. Men det kan også være farligt.

Det mindede kronprins Frederik nogle af Jyllands millionærer og magtfulde lokale personer om, da de fredag morgen tog på jagt sammen i det nordjyske.

Inden selskabet i deres varme vinterjagttøj drog ud i Klosterhedens natur, advarede Kronprinsen lige om, at man skal passe på, hvor man skyder – så man ikke rammer nogle skovgæster.

»Hver gang, I skal til at afgive et skud, skal I sørge for at orientere jer, når I er på posten. Hvor er I henne?,« lød det fra Kronprinsen:

Det er elitejagt, vi snakker om her. De skal kunne skyde Søren Jakobsen

Han tilføjede:

»Kan der komme nogen? Det er jo en skov, så der kan komme skovgæster til fods, til hest, på cykel og så videre, så vær opmærksom på det. Og vær også opmærksom på, at der er kuglefang bagved i form af jord.«

Fredagens kongejagt i Klosterheden er Kongehusets tredje i denne sæson.

Og ligesom ved de to forudgående jagter i henholdsvis Gludsted Plantage og i Gribskov var der også denne gang en række millionærer og magtfulde personer med.

Kronprins Frederik havde taget en kasket på, da han fredag holdt kongejagt i Klosterheden. Vis mere Kronprins Frederik havde taget en kasket på, da han fredag holdt kongejagt i Klosterheden.

Modsat jagten i Gribskov, hvor der var mange prominente navne i form af blandt andre tyske prinser og fyrster, var jagten i Klosterheden mere præget af lokale rigmænd, direktører og andre magtpersonligheder.

Blandt deltagerne var blandt andre Grundfos-arving Poul Due Jensen.

Familien har en milliardformue og har flere gange været placeret på Berlingskes liste over Danmarks rigeste.

Ifølge kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen er Poul Due Jensen selvskreven til deltagelse på kongejagter.

Nogle af Jyllands millionærer og magtfolk var inviteret med på jagt. Fra venstre er det Poul Due Jensen (Grundfos), Lars Thomsen (Morehouse), Peter A. Busck og Karsten Filsø (Formand for teknik og miljø i Holsterbro Kommune). Foto: Byrd/ Jon Kristensen Vis mere Nogle af Jyllands millionærer og magtfolk var inviteret med på jagt. Fra venstre er det Poul Due Jensen (Grundfos), Lars Thomsen (Morehouse), Peter A. Busck og Karsten Filsø (Formand for teknik og miljø i Holsterbro Kommune). Foto: Byrd/ Jon Kristensen

»Han skal med på en af de jyske jagter. Han er tæt på Kronprinsen,« siger han.

Også medlemmer af andre rige familier som det tidligere tobaksdynasti Færch var repræsenteret i form af Rasmus Færch, mens den tidligere så kendte rigmandsfamilie Olufsen – kendt fra Bang & Olufsen – også var inviteret i form af godsejer Janus Skak Olufsen.

Peter A. Busck, der er en af arvingerne til den kendte boghandlerklæde Arnold Busck, var også med på jagten – ligesom han i øvrigt var med jagten den i Gludsted Plantage i slutningen af oktober.

»Han har fået opbygget nogle forbindelser til kongehuset, og en dobbelt kongejagt understreger det,« siger Søren Jakobsen.

Jagten i Klosterheden er den tredje kongejagt i denne sæson. Den 20. november var der kongejagt på Fredensborg, hvor både Dronningen og Kronprinsessen deltog ved den efterfølgende taffel. Foto: Byrd/ Jacob Gren Vis mere Jagten i Klosterheden er den tredje kongejagt i denne sæson. Den 20. november var der kongejagt på Fredensborg, hvor både Dronningen og Kronprinsessen deltog ved den efterfølgende taffel. Foto: Byrd/ Jacob Gren

Foruden millionærerne var spidser fra det jyske erhvervsliv også med.

Blandt andre var der deltagelse af Lars Thomsen, der er direktør for grossistvirksomheden Morehouse, der distribuerer jagtudstyr.

Derover var direktøren for den lokale Salling Bank, Peter Vinther Christensen, med, ligesom den lokale fåreavler Jørgen BLazejewicz, der blev landskendt for at have fået lemlæstet flere får af ulve, også var på gæstelisten.

Ifølge Søren Jakobsen tyder det på, at Kronprinsen forsøger at få gode forbindelser til de lokale.

Der var en del rigmænd og vigtige jyske personer med på kronprinsen kongejagt i Klosterheden. Foto: Byrd/ Jon Kristensen Vis mere Der var en del rigmænd og vigtige jyske personer med på kronprinsen kongejagt i Klosterheden. Foto: Byrd/ Jon Kristensen

»Ved to jagter lægger han rigtig meget vægt på de lokale forbindelser. Og ind imellem ser vi nogle glimt fra vennelisten, som for eksempel med Poul Due Jensen,« siger han og tilføjer:

»Han tager nogle lokale betydningsfulde mænd. Og det viser, at han skal vise flaget og tænke på, at det ikke skal være milliardærer alle sammen.«

Selv om Kronprinsen gjorde meget ud af at fortælle om sikkerheden undervejs, mener Søren Jakobsen dog ikke, at der er grund til bekymring.

Kronprinsen er selv elitejæger, og alle deltagerne var særligt udvalgt ud fra blandt andet deres evner som jægere.

Kronprins Frederik havde blandt andre inviteret vennen Claus Thinggaard, der er gift med Legoarvingen Agnete Kirk Thinggaard, med til jagten i Gludsted Plantage i slutningen af oktober. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kronprins Frederik havde blandt andre inviteret vennen Claus Thinggaard, der er gift med Legoarvingen Agnete Kirk Thinggaard, med til jagten i Gludsted Plantage i slutningen af oktober. Foto: Bo Amstrup

»De er udvalgt med omhu, for det værste, der kunne ske, var, hvis Kronprinsen havde nogle venner, der ikke kunne håndtere en jagtriffel. Det er elitejagt, vi snakker om her. De skal kunne skyde,« siger Søren Jakobsen og tilføjer:

»De dyr, de kommer til at skyde, det er dyr, der bevæger sig. Og der skal man være en meget dygtig riffelskytte for at gøre det ordentligt. De skal skydes ordentligt, så de får en god og hurtig død. Man skal ikke ud og lede efter anskudte dyr bagefter.«

Kronprins Frederik gjorde dog også en del ud af at sige, at han håbede, at alle fik en fornøjelig dag:

»Det er forhåbentlig en spændende og begivenhedsrig dag, hvor naturen er i højsædet og viser sig som noget af det smukkeste, man kan finde. I hvert fald for en sjællænder er det dejligt at være heroppe og se noget meget anderledes. Og heldigvis er der meget af det herovre. Vi kommer til at få en god dag, er jeg overbevist om,« lød det fra Kronprinsen, inden deltagerne traskede ud på jagt.