Julen fejres både af danskere på jorden – men også i rummet.

Den danske astronaut Andreas Mogensen er nemlig for tiden på den internationale rumstation som den første dansker i rummet.

Kronprins Frederik brugte denne mulighed til at ringe op på en lettere ustabil forbindelse for at ønske danskeren glædelig jul.

Det viser Kongehuset på deres Instagram.

»Inden Kronprinsfamilien rejste på juleferie til Aarhus, ringede Hans Kongelige Højhed Kronprinsen fra jorden til Den Internationale Rumstation for at ønske astronaut Andreas Mogensen 'glædelig jul' og 'godt nytår',« lyder det.

Faktisk talte de længe, fortæller Kongehuset.

»Selvom forbindelsen var lidt ustabil, blev det til en længere samtale mellem Kronprinsen og astronauten,« skriver de.