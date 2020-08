En flok fynske løbere fik sig noget af en overraskelse, da de onsdag deltog i den første fællestræning efter sommerferien.

Løberne er alle en del af et af de Royal Run-fællesskaber, der er opstået i kølvandet på kronprinsens motionsløbssucces Royal Run.

Og ingen ringere end selve kronprinsen hoppede onsdag i løbetøjet for at være en del af fællesskabet under træningen i Odense.

Det skriver kongehuset på Facebook, hvor man også har delt en video fra TV 2/Fyn, der var til stede under træningen.

I videoen kan man se Danmarks kommende konge løbe rundt, ligesom han også er med til forskellige styrkeøvelser.

'Det var en stor overraskelse for alle i Royal Runners-fællesskaberne, da H.K.H. Kronprinsen i dag mødte op og deltog i den første fællestræning i Odense efter sommerferien,' står der blandt andet i opslaget.

Heri er det ligeledes forklaret, at der er i alt 50 Royal Runners-fællesskaber fordelt rundt i landet, og at disse vil mødes ugentligt frem mod næste Royal Run.

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Her var 70.500 tilmeldt i Danmarks fem største byer.

Løbet var så stor en succes, at det blev gentaget i 2019. Denne gang dog uden kronprinsen i løbeskoene. Han havde nemlig kort forinden pådraget sig en diskusprolaps i venstre side.

Han var dog til stede ved løbet i København, hvor han førte an på sin cykel, mens resten af kronprinsfamilien løb med danskerne.

Løbet i år blev som bekendt først udskudt og siden aflyst grundet coronaudbruddet, men næste år planlægger man at genoptage succesen 24. maj.

Royal Runners-fællesskaberne har altså rigelig tid til at få opbygget en god form - og et godt sammenhold.

'Royal Runners er baseret på de klassiske Royal Run-værdier, hvor det sociale sammenhold omkring løbeglæde er i højsædet,' lyder det nemlig afsluttende i kongehusets facebookopslag.