Det hænder af og til, at man løber ind i en person, der er et kendt ansigt til et af de store motionsløb.

Men deltagerne ved onsdagens DHL-stafet i Mindeparken i Aarhus vendte sig alligevel om et par ekstra gange, fordi der var meget fornemt besøg.

Det var ingen ringere end Kronprins Frederik, der uanmeldt havde besluttet sig for at deltage i motionsløbet blandt de tusindvis af løbere.

Han deltog i løbet sammen med Marselisborgløberne, og til TV 2 Østylland fortæller eventchefen, at det var helt med vilje, at man ikke havde meldt hans ankomst.

»Det betyder rigtig meget. Og det betyder meget, at han kan deltage på lige fod med alle andre. Det var hans ønske, at det skulle være sådan,« siger Jeanette Sørensen.

Det var nogle af hans gamle venner, som han deltog i motionsløbet med. De har ifølge Jeanette Sørensen løbet sammen i mange år, og da de har 25 års jubilæum i år, besluttede Kronprins Frederik at deltage i DHL-stafetten.

Han deltog også i DHL-stafetten for fem år siden, da de havde 20 års jubilæum, så hvis man gerne vil have en løbetur med Kronprinsen, så kan det være værd at notere sig stafetten om fem år.

Kronprins Frederik gennemførte løbet på 24 minutter og fire sekunder.