Kronprins Frederik er blevet betegnet som 'sportens kronprins', men noget kunne tyde på, at den aktive tronarving har svært ved at stoppe, mens legen er god.

Han har igennem årene pådraget sig en del skader, og nu er han også blevet opereret, efter han er faldet på ski.

Mandag blev det nemlig meldt ud i en pressemeddelelse, at den 51-årige kronprins er kommet galt afsted på løjperne og har fået foretaget en mindre operation i sin venstre skulder. En skade ud af en lang række for Kronprinsen.

Brud på anklen, overbelastet knæ, brud på halsrygsøjlen, blå mærker og et brækket kraveben er bare nogle af de mange eksempler på skavanker, som kronprins Frederik har kæmpet med.

Interaktiv grafik af: Kronprinsens skade

Han måtte endda holde sig fra at løbe ved 'sit eget arrangement', da Royal Run blev afholdt i 2019.

Derfor valgte hele Danmarks kronprins at trave afsted på 'One mile - Family'-ruten samt cykle flere strækninger - i stedet for at løbe de 10 kilometer, han oprindeligt havde planlagt at gennemføre.

Sidste år meldte Kronprinsen desuden afbud til VM i cross på grund af et overbelastet knæ, og tidligere har han også pådraget sig flere brud på forskellige knogler.

Et af de mere alvorlige brud opstod, da Kronprinsen i 2016 ved et privat arrangement havde et uheld på en trampolin og fik en skade på halsrygsøjlen. En skade, der blev behandlet med halskrave i 12 uger.

Bilulykke og uheld i sneen

Foruden den voldsomme trampolinulykke var kronprins Frederik også med i et uheld, som var om muligt endnu mere dramatisk.

Da han var ung, forulykkede han sammen med prins Joachim i bil i Frankrig. Ingen kom alvorligt til skade, men kronprins Frederiks ven Peter Heering, som også var i bilen, har senere afsløret, at Kronprinsen stadig har et ar i baghovedet som minde.

Og Frankrig er som bekendt ikke det eneste land, Kronprinsen er forulykket i. Schweiz tæller i hvert fald to ulykker på Kronprinsens repertoire.

I 2009 fik kronprins Frederik nemlig et brud på anklen, da han var ude og kælke med børnene i sneen.

På billedet deltager kronprins Frederik i chefskifteparaden hos Specialoperationskommandoen på Flyvestation Aalborg, onsdag den 21. marts 2018, hvor man tydeligt kan se det blå øje, han fik fra sit fald på trappen. Foto: Henning Bagger Vis mere På billedet deltager kronprins Frederik i chefskifteparaden hos Specialoperationskommandoen på Flyvestation Aalborg, onsdag den 21. marts 2018, hvor man tydeligt kan se det blå øje, han fik fra sit fald på trappen. Foto: Henning Bagger

Også ved det brud måtte han tage et smut forbi Rigshospitalet, hvor han blev opereret og fik sit ben i gips i seks uger.

Det er dog ikke kun alvorlige ulykker, Kronprinsen er involveret i. Det kunne danskerne se med egne øjne i marts 2018.

Her var Kronprinsen gået ned ad en trappe med øjnene fæstnet på sin mobiltelefon, hvilket resulterede i, at han pludseligt stod på hovedet og fik sig et blåt øje.

Noget, billeder fra officielle arrangementer dagene efter afslørede.

Den meget aktive kronprins, som har været igennem flere operationer i sit liv, måtte også i 2018 igennem én mere i forbindelse med den førnævnte diskusprolaps.

Han var så hårdt plaget af smerter fra diskusprolapsen, at han ikke kunne løbe.

Operationen fandt derfor sted i september 2018, men Kronprinsen var altså stadig påvirket, da Royal Run skulle afholdes året efter. Heller ikke dér kunne han løbe.

I forbindelse med den seneste operation i skulderen er det meldt ud, at den ikke kommer i vejen for Kronprinsens officielle arbejde.