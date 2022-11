Lyt til artiklen

»Det er en privatsag.«

Kronprins Frederik havde ikke yderligere at tilføje til krisen i den kongelige familie, da B.T. mødte ham i Vietnam torsdag morgen dansk tid.

Her gentog han, at han anser forholdet mellem ham og hans bror for at være en privatsag.

Dermed følger han samme strategi, som hans hustru, kronprinsessen.

Da Mary onsdag mødte pressen under et såkaldt doorstep under besøget i Vietnam, lukkede hun helt i om krisen.

»Jeg har ikke yderligere at tilføje,« lød det, da B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, spurgte til det, prinsesse Marie tidligere har omtalt som et kompliceret forhold.

»Jeg har ikke yderligere at tilføje til det, jeg allerede har sagt. Jeg håber, de ikke er rejst hele vejen herud for at stille det spørgsmål. Har de nogle andre spørgsmål?« lød det fra kronprinsessen.

Prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra reagerede med sorg og vrede, da Dronningen sidst i september valgte at fratage deres børn deres titler som prinser og prinsesse.

I et interview med B.T. gav Joachim og Marie efterfølgende udtryk for, at forholdet til kronprinsparret var 'kompliceret', og at de endnu ikke havde talt med hverken dronningen eller kronprinsen om sagen.

I sidste uge udtalte kronprins Frederik dog under et besøg på en skole, at han 'løbende er i kontakt' med sin bror.

Kronprinsparret besøger i disse dage Vietnam i forbindelse med et dansk erhvervsfremstød i det sydøstasiatiske land.