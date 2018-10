Han har tændt drømme og eventyr i hundredtusindvis af danske sjæle. Og nu melder også kronprins Frederik sig på banen som én af de sjæle.

»Du har tryllebundet os gennem årtier og generationer,« lød det onsdag fra Kronprinsen i en rørende hyldest til den døende Troels Kløvedal.

Anledningen til hyldesten var åbningen af udstillingen 'Frihedens værksted' på Naturhistorisk Museum i Aarhus. En udstilling om den 75-årige eventyrers rige liv. Et liv, der nærmer sig sin afslutning.

Selv var Troels Kløvedal da heller ikke tilstede ved åbningen. Han er lænket til sin kørestol.

Et af de nyeste fotos af sygdomsramte Troels Kløvedal, som her får overrakt Ridderkorset af Admiral Wang. Foto: Finn Hageman Vis mere Et af de nyeste fotos af sygdomsramte Troels Kløvedal, som her får overrakt Ridderkorset af Admiral Wang. Foto: Finn Hageman

Har forlængst mistet evnen til at tale. Den frygtelige sygdom ALS har fået bugt med mere og mere af hans krop. Men ikke hans sind.

»Heldigvis har han jo sin gode forstand. Han har et rigt liv, for hans hjerne snurrer lige så hurtigt rundt, som den plejer. Så han er blevet kaptajnen af skrivebordet i stedet for kaptajnen af verdenshavene forstået på den måde, at han ikke kan så meget rent fysisk mere. Men han har stadig et stort og rigt liv, og det er jo en kæmpe trøst,« som sønnen Mikkel Beha ifølge Se og Hør forleden fortalte i 'Go' Morgen Danmark'.

Det er to år siden, at Troels Kløvedal offentliggjorde, at han var uhelbredeligt syg.

Ikke alene var han ramt af lungesygdommen bronkiektasi, han fik også konstateret den aggressive og uhelbredelige sygdom ALS, som langsomt lammer kroppen, så man til sidst ikke længere kan bevæge sig, tale eller synke.

I et interview med B.T. i december sidste år fortalte en afklaret Troels Kløvedal også, at han selv håbede, at han døde inden, at han blev helt lam.

At det går den forkerte vej, lagde Troels Kløvedal heller ikke skjul på, da han i oktober måneds 'Ud og se' gav sit sidste interview. Et interview, der foregik via mail og fra ipad til ipad.

Her skrev Troels Kløvedal ligeud, at han var 'syg ad helvede til', at han dagen før havde hostet blod op af lungerne, at han hverken kan tale eller spise, og at hans arme og fingre er blevet så svage, at også det at skrive volder ham problemer.

»Jeg skal i gang med at lære at skrive med mine øjne på en speciel computer,« fortæller han i interviewet, men han understregede også, at ikke alt er skidt.

Kronprins Frederik fotograferet ved åbningen af udstillingen om Troels Kløvedal. Foto: NORDE ERNST VAN Vis mere Kronprins Frederik fotograferet ved åbningen af udstillingen om Troels Kløvedal. Foto: NORDE ERNST VAN

»Dét, der gør mit liv værd at leve i dag, er, at jeg har den dejligste kontakt med mine børn, mine børnebørn, mine gamle kærester og de piger, jeg har været gift med... Og så har jeg en dejlig kone, som jeg lige har foræret en smuk sommerkjole,« siger han, men afslutter dog sætningen med, at han hver aften, når han bliver lagt i seng, håber, at han får et hjerteslag.

Men hjertet banker endnu. Og han kan glædes over, at interessen for hans levede liv stadig er så stor, at nogen vil åbne en hel udstilling om det.

Og det blev altså selveste kronprins Frederik, der sørgede for det.

»Jeg har fulgt dig, og mange har været ombord på Nordkaperen og mærket din passion for at sejle og leve. Jeg har stået til søs med dig fra nord til syd gennem Guldborgsund for nogle år siden. Men det var nok til at mærke, hvor du står og sejler, og hvor din frihed er,« sagde Kronprinsen ifølge Billed Bladet videre i sin hyldest til Troels Kløvedal.