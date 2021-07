I det nye afsnit af det populære naturprogram Nak & Æd, der udkommer i dag, er en helt speciel person sammen med de to værter, Nikolaj Kirk og Jørgen Skovbo.

Som altid går turen til et helt særligt sted, hvor Jørgen Skovbo skal skyde og Nikolaj Kirk tilberede et helt særligt dyr. Denne gang er de to følgesvende taget til idylliske Gribskov for at skyde en sika.

Som altid skal lejren og køkkenet sættes op som det første, hvor de altid enormt imponerede Nikolaj Kirk og Jørgen Skovbo får placeret knive, borde, pande og kaffe som det første.

I dette afsnit bliver Dannebrog også hejst i udendørskøkkenet, og med beskedne sangstemmer begynder de to naturelskere at synge »Kong Christan stod ved høje mast«, og her får man måske en fornemmelse af, hvilken betydningsfuld gæst, der skal være sammen med de to værter.

I Nak & Æd er der altid tid til en øl, en pibe og en sludder for en sladder.

Det er ingen mindre end kronprins Frederik, og kort efter gør han sin entre ved at komme kørende ind på en ATW'er. Her får man med det samme at vide, at det er kronprinsen, der har inviteret de to ud i Gribskov.

Der er dog ingen særbehandling til Hans Kongelige Højhed, han bliver med det samme sat til at grave huller til nogle pæle, som Jørgen Skovbo vil have gravet i jorden, og Kronprinsen selv byder også selv op til en uformel og venlig stemning.

»Men prøv at hør, nu kører vi jo bare dus,« lyder det afslappet fra Kronprinsen.

Og det falder bestemt i de to gæve værters smag.

Under det hårde arbejde med at få pælene i jorden, kommer Jørgen Skovbo på banen. Han vil gerne læse et citat op, som han synes passer godt til dagens arbejde:

»Jeg vil gerne prøve at citerer, hvad en meget klog dame engang sagde: 'Jeg tror, det er vigtigt engang imellem at prøve at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget der ikke er behov for. Noget unyttigt' – Og det er præcis det, vi er i gang med,« siger Jørgen Skovbo.

Men det er ikke et tilfældigt citat, der blot passer til arbejdet, og Kronprinsen genkender det med det samme.

»Det er moderen min, i nytårstalen,« fortæller kronprins Frederik, der virker meget begejstret overfor den lille, men bemærkelsesværdige gestus.

Og så er der øl til de tre musketerer, inden de skal på jagt næste morgen efter det, de egentlig er kommet for: Sikahjorten.