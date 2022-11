Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag aften var kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i front for et stort tv-show, da Kronprinsparrets sociale og kulturelle priser skulle uddeles.

Et videoindslag i showet, der har fået særligt meget opmærksomhed, var kronprinsen, som dansede med en gruppe unge mennesker fra den prismodtagende velgørende organisation GAME.

For først havde de unge mennesker fremvist deres danseevner, men så blev det altså tid til, at kronprins Frederik selv måtte ind i cirklen og prøve et par trin af.

»Kronprinsen viser sin spidskompetence, når han er ude med de unge mennesker til sport. Det er det, han er bedst til. At han så også danser skal nok få folk til at elske han endnu mere,« lød dommen under showet lørdag fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk)

Og det viser sig, at kongehuseksperten fik ret.

For kronprinsens dansetrin har vakt stor jubel – ikke mindst efter, at store Instagram-profiler som Anders Hemmingsen og komiker Melvin Kakooza har delt videoen af kronprins Frederiks forsøg på at danse hip hop.

»Jeg er vild med det,« skriver Anders Hemmingsen eksempelvis i sin videodeling, og kommentarsporet viser, at følgerne har helt samme reaktion på at se landets kommende konge på slap line.

»Det er min kommende KONGE! Kæmpe fan! Farlig på dansegulvet! Vis ham noget kærlighed! Jeg kalder en nordisk royal dance off!« lyder det i Melvin Kakoozas opslag, hvorunder der ligeledes er bred opbakning til den dansende kronprins Frederik.

Kronprins Frederik uddelte Kronprinsparrets Sociale Pris til organisationen GAME. Forinden havde han været ude og se gadeidrætsorganisationens indsatser, hvor han dansede med en gruppe unge mennesker fra foreningen. Foto: Claus Bech Vis mere Kronprins Frederik uddelte Kronprinsparrets Sociale Pris til organisationen GAME. Forinden havde han været ude og se gadeidrætsorganisationens indsatser, hvor han dansede med en gruppe unge mennesker fra foreningen. Foto: Claus Bech

Men selvom dansetrinene har fået stor medvind, så var kronprinsen faktisk ganske nervøs inden, de skulle vises frem for seerne af 'Kronprinsparrets Priser' på DR1 lørdag.

Det fortalte showets vært Jakob Oftebro efterfølgende til Billed-Bladet.

»Vi talte sammen, mens vi stod på bagscenen og så showet sammen. Så sagde kronprins Frederik: 'Åh nej, nu skal jeg danse',« lød det fra skuespilleren efter showet.

»Så sagde jeg: 'Prøv at høre, det er så charmerende. Og nej, du er måske ikke den bedste til at danse, men du gør det alligevel'. Han var vist en lille smule nervøs.«

Vært, skuespiller Jakob Oftebro, til 'Kronprinsparrets Priser 2022 i Ringsted lørdag den 5. november 2022. Foto: Claus Bech Vis mere Vært, skuespiller Jakob Oftebro, til 'Kronprinsparrets Priser 2022 i Ringsted lørdag den 5. november 2022. Foto: Claus Bech

Ligeledes startede Jakob Oftebro showet ud med at præsentere, hvad seerne og publikum i salen kunne se frem til under lørdagens show, og her kunne værten heller ikke dy sig for at love, at vi ville se kronprins Frederik danse.

Det fik kronprinsen til at sende, hvad der for tv-seerne kunne ligne et nervøst grin op til skuespilleren fra sin plads i salen.

Men trods nervøsiteten for at fremvise sine evner udi hip hop-kunsten til hele Danmark, så er den dansende kronprins altså blevet taget varmt imod.

Det var også tydeligt blandt B.T.s læsere i livebloggen, fra da B.T. lørdag livedækkede 'Kronprinsparrets Priser 2022' – hvilket du kan læse HER.