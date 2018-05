Det var en hel horde af jublende glade danskere, der kunne råbe tillykke til hele Danmarks kronprins, da klokken var blot nogle få sekunder over 12 lørdag eftermiddag.

I strålende solskin kom Danmarks kronprins og konge-in-spe Frederik ud til de jublende tilskuere, der ventede med et utal af små dannebrogsflag, hvor man rundt omkring også kunne ane de grønlandske og færøske flag.

I minutterne op til var der ganske stille på slotspladsen, og alle ventede på, at dørene til balkonen blev slået op og dagens fødselar kom ud. Det virkede som meget længere tid end de sølle 120-180 sekunder, men da Frederik endelig kom ud, så eksploderede hele slotspladsen i vild jubel. Flagene fløj op og en larm uden lige brød ud. En larm af glade stemmer og begejstrede tilråb.

Alle de mange tilråb og glade lykønskninger gik lige i hjertet på kronprinsen, som helt tydeligt blev meget rørt over de flere tusind danskere, som var mødt op for at fejre ham.

I cirka ti sekunder stod prinsen og lod sig hylde indtil hans hustru, Kronprinsesse Mary, gjorde ham følge sammen med parrets fire børn, Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine.

Vejrguderne var heldigvis med Frederik og de festglade tilskuere. Kun 30 minutter inden, drillede de ellers, da københavnerne fik en ganske kort, men ret kraftig regnbyge. Det artede sig heldigvis hurtigt, og alle tilskuere blev hurtigt tørre i solen. Det gjaldt også de udsendte fra henholdsvis TV2 og DR, der havde stillet op til en større livetransmission i den modsatte ende af slotspladsen.

En af tilskuerne var Alma Zartov på bare fem år. Hun havde taget sin mor og storesøster med ind og se Kronprinsen for første gang i sit liv.

»Jeg vil gerne sige tillykke. Jeg glæder mig allermest til at se prinsesserne,« sagde hun, mens hun sad på sin mors arm.

Hendes to år ældre søster Frida Zartov sagde også stort tillykke.

»Jeg synes, han snart skal være konge,« sagde hun.

Kronprinsparret og deres børn og Dronning Margrethe, som også sneg sig med ud på balkonen, vinkede gladeligt i nogle minutter, hvorefter Livgarden begyndte at spille Kong Christian. Ikke længe efter gik de alle stille indenfor igen og lukkede dørene. Men befolkningen blev stående og havde slet ikke fået nok af den kongelige familie eller det flotte solskinsvejr.

Som var det et ekstranummer til en koncert, så gik dørene op igen, og på ny kom Frederik ud, og tilskuerne brød igen ud i lige så vild jubel som før. I alt kom Frederik med følge ud tre gange, inden forestillingen var slut.

En af dem, som nød dagen, var Rita Christensen, der var kommet helt fra Skagen. Hun havde også selv noget at fejre. Hun deler nemlig fødselsdag med prinsen og rundede 67 år.

»Han skal have et stort tillykke og have at vide, at han gør det rigtigt godt. Og så glæder jeg mig til, at han får den ide at invitere alle os andre, der har fødselsdag, til fest inde hos ham,« sagde hun og grinede.