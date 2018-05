Efter showet hilste Kronprinsen og hans ældste børn på de optrædende.

Ved et stort anlagt tv-transmitteret show fra Royal Arena i København blev kronprins Frederik søndag aften hyldet i anledning af sin 50-års fødselsdag.

De optrædende talte både verdensstjerner som Mø og Lukas Graham og humoristiske indslag fra Anders Matthesen og Søs Egelind.

Men ifølge seerne var der én person, der stjal hele showet. Og det var Kronprinsens syv-årige søn Vincent.

Den lille prins og hans tvillingesøster Josephine havde fået lov at være længe oppe. Og mens prinsessen udnyttede de sene timer til at kaste håndtegn til rapperen Kesi og rynke brynene under de mere eller mindre sjove indslag, så var den lille prins anderledes uimponeret. Så meget, at han til sidst blundede lidt under Rytteriets sketch om snobberne Fritz og Poul. Og det var noget, seerne kunne lide.

INGEN i produktionen havde forudset at Prins Vincent ville stjæle rampelyset i aften #tillykkefrederik — Lars Østergaard (@LarsJ3) May 27, 2018

"Man må ikke stjæle" siger Vincent - og stjæler showet #tillykkefrederik pic.twitter.com/UZ4fSLLvW2 — Pia Piontek (@PiaPiontek) May 27, 2018

Et par af BT's læsere kårede i aften prins Vincent til aftenens store vinder #frederik50 #TillykkeFrederik #Kongvincent pic.twitter.com/fbF337KMmg — Kristian Dam Nygaard (@KristianNygaard) May 27, 2018

Som en lille overraskelse til Kronprinsen - og måske især seerne - havde DR sat de royale rollinger i stævne til en snak om fødselaren. Og her var især 12-årige prins Christian og 11-årige prinsesse Isabella bevidste om, at det ikke er alt, man skal sige om mor og far, når de er landets kommende konge og dronning.

Men ikke Vincent.

Kronprinsesse Mary, prinsesse Josephine, kronprins Frederik, prinsesse Isabella, prins Vincent og prins Christian på rød løber til DRs fødselsdagsshow 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i Royal Arena i København, søndag den 27. maj 2018. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018) Foto: Tariq Mikkel Khan Kronprinsesse Mary, prinsesse Josephine, kronprins Frederik, prinsesse Isabella, prins Vincent og prins Christian på rød løber til DRs fødselsdagsshow 'Hele Danmark fejrer Kronprinsen' i Royal Arena i København, søndag den 27. maj 2018. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018) Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv ikke et venligt, men bestemt blik fra storebror kunne få den lille prins til at stoppe, da han først var gået i gang med at fortælle, at 'mor bliver sur, hvis vi fjoller for meget,' og prins Christian korrigerede: 'Ej, hun siger bare, vi skal tage os sammen.'

»Nej, hun bliver sur, Christian,« siger Vincent med et skælmsk smil.

»Nej, det vil jeg ikke sige, hun gør,« siger Christian.

»Det gør hun.«

»Nej, det gør hun ikke.«

»Det gør hun.«

»Nej, Vincent,« siger Christian og lukker diskussionen med intens øjenkontakt.

Og folk elskede den umiddelbare prins og hans manglende filter. På Twitter hyldede de blandt andet prins Vincent for hans eminente timing:

Prins Vincent, en mester i timing... #kongetwin #kongetwins #maldiverne #tillykkefrederik — Kenneth Kinastowski (@kinastowski) May 27, 2018

Er vi enig om at aftens højdepunkt er Vincent! #tillykkefrederik — Lasse Madsen (@Lasse_madsen94) May 27, 2018

Prins Vincent om 10 år - det bliver magisk #tillykkefrederik — Kenneth Kinastowski (@kinastowski) May 27, 2018

Da Kronprinsens far, prins Henrik, døde i februar, mistede Danmark en royal personage, som ikke var bange for at træde ved siden af for at frembringe et smil, og som viste, at kongelige også er mennesker. Og her mener flere, at prins Vincent slægter sin farfar på:

Vincent har overtaget Prins Henrik’s plads, og jeg elsker det! #TillykkeFrederik — Lasse Madsen (@Lasse_madsen94) May 27, 2018

Vincent er virkelig en sød dreng

Vincent mangler bare at lave et golf-clap så er han aftenens ubestridte MVP #TillykkeFrederik #Frederik50 — Mads Holm (@MadsHolmie) May 27, 2018

Det var ikke kun seerne, der elskede prins Vincent. Også komikeren Anders Matthesen - der optrådte til showet - trak smilende på skuldrene over, at den lille prins øjensynligt ikke var fan af den garvede entertainer.

»Så han sådan ud under mit show? Hahahahaha, det er fandme sjovt,« skraldgrinede Anders Matthesen i pausen af det store fødselsdagsshow, da BT viste ham billederne af en tydeligt ubenovet prins Vincent.

»Det billede skal næsten med på min næste dvd. Han keder sig fandme, haha. Men det er okay. Det var Frederik, jeg optrådte for. Han (Vincent, red.) synes forhåbentlig, det er sjovt, når han bliver voksen. Jeg har en søn på samme alder, og han ville se ud ligesom ham.«