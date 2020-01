Efter det blev offentliggjort, at kronprinsparret ville tage deres fire børn med til Schweiz i 12 uger, så er der blevet skrevet meget om børnenes fremtid i de kolde bjerge.

Nu afslører Kronprinsen så, hvor de fire børn skal bo henne, og det bliver ikke noget fremmed sted.

»Vi kommer til at bo i det hus, vi har boet i i ti år. Det er et hus, vi faktisk har erhvervet for mere end ti år siden. Så det er et hjem, vi kender,« lyder det fra kronprins Frederik, da han forklarer sig til Billed-Bladets journalist.

På skolen Lemania-Verbier International School, hvor de fire kongelige børn skal modtage undervisning de næste tre måneder, er der også en kostskole afdeling, men det bliver altså ikke relevant for prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine.

Kronprinsessen fortalte også ved pressemødet, at de altid savner hinanden, når de er væk fra hinanden, men at det er noget, som denne mulighed naturligt indebærer.

De skal bo sammen med deres forældre, som vil være der på skift, når de ikke har mulighed for at være der begge to til at tage sig af børnene.

Mandag inden skolestart blev der tid til et lille pressemøde, og det var her Kronprinsen fortalte om boligforholdene.

Desuden fortalte både prins Christian og prinsesse Isabella, at de så meget frem til at skulle have ski-timer på skoleskemaet.

Skolen i Schweiz har tidligere forklaret overfor B.T., at man følger det nationale engelske pensum.