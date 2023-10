Mens dette år skulle have været en stor fest for det norske kronprinspar, der begge fyldte 50 år, har sygdom lagt en dæmper på glæderne.

Kronprinsesse Mette-Marit kæmper nemlig med en alvorlig lungesygdom, og det påvirker hende, fortæller kronprins Haakon.

Det er det tyske dagblad Bild, der har mødt kronprinsen til et interview i Norge.

Her faldt snakken på hans kones sygdom, og det faktum, at den i år har drillet hende så meget, at hun måtte sygemeldes i midten af september.

Mette-Marit fyldte 50 år i august. Foto: Annegret Hilse/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Mette-Marit fyldte 50 år i august. Foto: Annegret Hilse/AP/Ritzau Scanpix

»Lægerne sygemeldte hende desværre. Forhåbentlig er hun snart på fode igen. Hun har en kronisk lungesygdom. Selvfølgelig påvirker det hende. Men hun har også gode dage og kan stadig meget,« lød det ærligt fra kronprins Haakon, der derfor har måttet deltage i en del officielle arrangementer alene.

Blandt andet kom han alene til fejringen af den svenske konges 50 års regeringsjubilæum i midten af september.

Det er den drilske og sjældne sygdom lungefibrose, som spænder ben for kronprinsesse Mette-Marit.

Hun blev diagnosticeret med sygdommen tilbage i 2018, og den har siden sat begrænsninger for hendes udfoldelser. Lungefibrose er en kronisk lungesygdom, hvor arvæv i lungerne gør dem stive og dårlige til at ilte blodet. Det kan føre til åndenød og tør hoste, skriver sundhed.dk.

Der kan være flere forskellige årsager til, at man får lungefibrose, men det kan være svært at vide, hvad den egentlige årsag er. Blandt årsagerne kan være indånding af skadelige stoffer som asbest og kiselsyre.

Selvom Mette-Marit har været meget påvirket af sygdommen på det seneste, ser det ud til, at hun er i bedring.

I slutningen af september meldte det norske kongehus ud, at kronprinsessen efter planen tager på udlandsvisit med sin mand i november.

Fra den 6. til den 9. november skal det norske kronprinspar på et officielt besøg til Tyskland, hvor de skal besøge byerne München, Hamburg og Berlin, oplyser det norske kongehus.



Mette- Marit kommer dog ikke til at deltage i hele arrangementet. Ifølge Kronprins Haakon vil han varetage størstedelen af det såkaldte erhvervsfremstød alene, så hans kone kan spare sine kræfter.

»Hun skal sørge for, at hun ikke belaster sit helbred for meget. Derfor valgte vi Berlin. Jeg vil deltage i arrangementerne i Hamburg og München alene,« forklarer kronprinsessen til Bild.

Han fortæller dog, at parret glæder sig rigtig meget til besøget.

Det norske kronprinspar. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det norske kronprinspar. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix

Det var den 14. september, at det norske kongehus meddelte, at kronprinsesse Mette-Marit var blevet sygemeldt efter råd fra sin læge.

Sygemeldingen var i første omgang planlagt til to uger, men den kunne muligvis blive forlænget, lød det fra kongehuset.

Kronprinsesse Mette-Marit har flere gange fortalt åbent om sin sygdom til norske medier.

Ifølge Berlingskes kongehuskommentator, Jakob Steen Olsen, er det ganske overraskende.

»Det er helt exceptionelt,« fortalte han i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

»Det gælder jo generelt i vores samfund, at sygdom er en privatsag,« tilføjede han og forklarede, at han derfor ikke mener, at hun – trods sin status som kongelig – har 'pligt' til offentlig at dele detaljer om sit helbred.

»Jeg tror, det har været vigtigt for det norske kongehus på det tidspunkt at være meget tydelige med, hvad det var, som Mette-Marit led af,« forklarede han.