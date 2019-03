Den norske kronprins Haakon skal mandag opereres.

Kronprinsen har nemlig fået en udvækst i øret, og den skal nu fjernes kirurgisk.

Det oplyser det norske kongehus på sin hjemmeside.

'Hans Kongelige Højhed Kronprinsen skal i dag, mandag 4. marts 2019, have foretaget et mindre kirurgisk indgreb for eksostose i øregangen', lyder det i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Det kirurgiske indgreb finder sted på Rikshospitalet i den norske hovedstad, Oslo.

'Kronprinsen vil som følge af indgrebet have et reduceret program de næste to uger,' oplyser kongehuset.

En eksostose er en frembuling i den inderste del af øregangen og består af knoglevæv. Tilstanden medfører, at åbningen i øregangen bliver indsnævret - dog i varierende grad, afhængig af eksostosens størrelse.

På sundhed.dk oplyses det, at eksostose i øregangen i nogle tilfælde går ud over hørelsen, ligesom der i nogle tilfælde kan opstå lokal betændelse i øregangen.