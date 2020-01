Det har været en hård tid i det norske kongehus, og det har mærket familien.

»Det vigtigste for os som familie er at holde sammen og forsøge at tage vare på hinanden så godt vi kan. Jeg synes, det er rart at så mange støtter os, det sætter vi pris på,« siger kronprins Haakon.

Det skriver det norske medie VG.

Han mistede for nyligt sin tidligere svoger Ari Behn, da han i julen tog sit eget liv.

Kong Harald, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, dronning Sonja og prins Sverre Magnus under julen 2019. Foto: Lise Aserud Vis mere Kong Harald, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, dronning Sonja og prins Sverre Magnus under julen 2019. Foto: Lise Aserud

Og selvom den norske kunstner var blevet skilt fra kronprins Haakons søster, prinsesse Märtha Louise , så var han stadig en del af familien.

Især fordi han før skilsmissen i 2017 nåede at få tre børn med Prinsessen.

Kort efter selvmordet blev hans far, kong Harald, indlagt på hospitalet.

Det er ikke meldt ud, hvad han konkret fejler, men Kongen havde været dårlig og svimmel.

Blandt andet kronprins Haakon, der bærer Ari Behns kriste i Oslo domkirke. Foto: Heiko Junge Vis mere Blandt andet kronprins Haakon, der bærer Ari Behns kriste i Oslo domkirke. Foto: Heiko Junge

Dog fortæller kronprins Haakon, at hans 82-årige far er i bedring. Han kommer formentlig snart hjem igen.

Kongefamilien i Norge regner med at have ham hjemme igen i slutningen af februar.

Desuden understreger kronprins Haakon, at Kongen har det godt efter forholdene.

46-årige kronprins Haakon har siden 2001 været gift med kronprinsesse Mette-Marit. De har sammen to børn.