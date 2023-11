Offentligt har de været sammen i 24 år.

Men det var bestemt ikke givet, at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit skulle få hinanden.

Det fortæller han selv i sin nye bog, der har taget anmelderne med storm.

Mette-Marit gjorde med det samme et godt indtryk på ham, da de første gang mødtes i 1999, og romancen fik lov til at udvikle sig i smug.

'Vi havde åbne og intense samtaler. Vi grinede sammen og kunne være ærlige over for hinanden. Jeg havde det fantastisk sammen med hende. Vi så hinanden flere gange efter sommeren og i efteråret. Vi formåede at holde det hemmeligt og mødtes hos fælles venner og hjemme hos mig' skriver han og fortsætter:

'Nogle venner vidste, at Mette og jeg skulle mødes, men ikke mange. Hun havde et lille barn, så det var ikke oplagt, at vi skulle blive et par.'

Måske var det overvejelser som denne, der gjorde, at de kort før kronprins Haakon rejste med en FN-delegation til USA, valgte at gøre det forbi med hinanden.

'Før vi rejste, besluttede vi, at vi ikke ville være sammen. Det fungerede ikke,' skriver prinsen.

Men da han kom hjem igen, kunne de alligevel ikke undvære hinanden, og i julen efter hans hjemkomst blev forholdet offentliggjort.

I 2001 giftede de sig.

Mette-Marit har sønnen Marius fra et tidligere forhold, mens hun med prins Haakon har prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.