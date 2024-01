Når Kronprins Frederik søndag bliver gjort til konge på Christiansborg, vil hans tidligere livvagt Jesper Lundorf følge med i tv'et i sit hus i Ballerup.

Han har været livvagt for den kommende konge i samlet syv år, og han fortæller i et interview med tv2østjylland.dk, hvordan han ser tilbage på en tid, hvor oplevelseskontoen blev fyldt op.

Jesper Lundorf fortæller eksempelvis, hvordan Kronprinsen stak af fra ham i skoven nær Marselisborg Slot, så han frygtede at miste sit job.

Han fortæller også, hvordan kronprins Frederik altid har været meget impulsiv.

Da Kronprinsen i et år gjorde tjeneste hos den danske FN-mission i New York, og hele tiden var mandsopdækket af to livvagter, fandt han pludselig på at skulle til en fest i et hårdt kvarter.

Til festen viste der sig at være fyldt med meget kendte personer fra modeverdenen.

»Jeg var simpelthen tæppebombet med sanseindtryk efter den aften og det beskriver meget rammende, hvordan det var at følge i hælene på kronprinsen,« siger Jesper Lundorf til tv2østjylland.dk.

Det er ikke første gang, den tidligere livvagt udtaler sig til pressen om at være livvagt for kronprins Frederik.

»Der er jo ingen tvivl om, at han har haft sine op- og nedture som menneske, og i og med, at livvagterne altid er der, så mærker man jo altid, når han har op- og nedture, og om han har en lortedag. Det behøver ikke at være den enkelte livvagt, han er sur på, men det kan alligevel være den, det går ud over,« sagde Jesper Lundorf i 2018 til B.T.



Og nu venter der altså meget snart et liv som konge for kronprins Frederik.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':