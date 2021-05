Han har krydset indlandsisen, givet den gas med Nephew på Smukfest og taget danskerne med storm, da han ikke kunne holde tårerne tilbage ved sit bryllup.

Mandag viste kronprins Frederik, der onsdag fylder 53 år, igen den folkelige side af sig selv, som gør ham så populær.

‘Hold kæft, hvor er det flot, det her’, ‘Det er helt sindssygt’, og ‘Giv den et ordentlig gok og se, om der sker noget.'

Ovenstående lyder som noget, man kunne høre blandt unge elever på et gymnasium, men faktisk kommer ordene fra Danmark kommende konge, kronprins Frederik, i den nye DR-dokumentar ‘Kongehuset på Færøerne’.

På Færøerne er kronprins Frederik med en flok unge miljøforkæmpere ude for at fjerne plastik, der er drevet i land fra havet. Foto DR. Vis mere På Færøerne er kronprins Frederik med en flok unge miljøforkæmpere ude for at fjerne plastik, der er drevet i land fra havet. Foto DR.

Her viser kronprinsen rundt på øerne, mens Dronning Margrethe hjemmefra fortæller om sine besøg på øerne og øernes betydning for det danske folk.

Især kronprinsens medvirken vil nok begejstre mange danskere, mener B.T.'s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Vi ser kronprinsen som den bedste version af kronprins Frederik, han kan være. Som den her meget nede på jorden kommende konge, som går rundt og taler med lokale færinger, og som er i naturen, og som er i alt det, han elsker,« siger han.

Kronprinsen får da også oplevet meget på sin tur. Han er blandt andet med til at rydde plastikaffald op ved kysten, han får set på søpindsvins kønsdele, og han oplever en intimkoncert med den færøske sanger Greta Svabo. Efter sidstnævnte opstår en sjov episode, da en tysker efter koncerten spørger, hvor Kronprinsen kommer fra. Kronprins Frederik svarer helt køligt:

Kronprinsparret besøgte sammen med parrets børn Færøerne i august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsparret besøgte sammen med parrets børn Færøerne i august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er fra Danmark.«

Ifølge Jacob Heinel Jensen viser det Kronprinsens folkelige side.

»Han bliver der nede i stedet for at gå ind i noget med etiketter og former, men han bliver nede ved folk. Og det er også der, hvor han er bedst til at være,« siger han og tilføjer:

»Han er folkelige Frederik, og det er også sådan, at jeg tror, han vil være konge i fremtiden, og det er også sådan, jeg tror, at danskerne helst vil have ham.«

Det var også en meget folkelig kronprinsfamilie vi så på Færøerne i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det var også en meget folkelig kronprinsfamilie vi så på Færøerne i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Jacob Heinel Jensen viser dokumentaren, at Kronprins Frederik er klar til at blive konge, når dagen indtræffer:

»Det er han. Anyday. Jeg tror, at de har haft travlt med at gøre ham klar til at blive konge længe, og hvis han skulle blive konge nu, så tror jeg nok, at han vil være klar. Og han har jo også kronprinsesse Mary bag sig. Hun er jo en kæmpe gave til Frederik, og jeg tror, at sammen er de klar til at blive konge og dronning nu«, siger han.

I dokumentaren havde Kronprinsen dog ladet Kronprinsessen blive hjemme. Børnene havde nemlig første skoledag efter sommerferien, da programmet blev optaget, og derfor blev kronprinsesse Mary hjemme for at sørge for, at det gik ordentligt til, forklarede Kronprinsen.