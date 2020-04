'Fra fattiglus til prins! Prinsesse Marys mand, Frederik, går viralt efter en tiltrængt klipning ved slutningen af en striks nedlukning af Danmark.'

Det er blot en af de mange overskrifter om Kronprinsens nye frisure, der i disse dage er at læse på de udenlandske nyhedssites.

Det var nemlig ikke kun danskerne, der blev begejstrede over det sjældne kig ind i kronprins Frederiks banale dagligdag, da kongehuset mandag lagde et billede på Instagram af Kronprinsen henholdsvis før og efter den tiltrængte klipning.

På det ene billede ser man kronprins Frederik med sjusket tøj og uglet hår - der måske kunne være kommet langt med en simpel frisering - mens han på det andet sidder nyklippet iført et frisørslag drysset til med sine afklippede spidser.

Vis dette opslag på Instagram Jeg er nok ikke den eneste, der i dag har været til frisør. ⁣ Heldigvis er det nu igen muligt for frisører og andre mindre virksomheder og butikker at holde åbent ovenpå en lang nedlukning. ⁣ ⁣ Jeg vil gerne takke alle for at være så omstillingsparate og for at hjælpe med at holde hjulene igang i en periode, der kræver meget af os alle sammen. Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 20. Apr, 2020 kl. 4.19 PDT

Og før-billedet har altså fået den britiske avis Daily Mail til at kalde tronarvingens forvandling for 'Fra fattiglus til prins' og hylde ham for at være relaterbar.

Også det amerikanske ugeblad People skriver om Kronprinsens frisørbesøg og sætter udråbstegn efter 'meget tiltrængt!'.

'Frederiks lokker var blevet lidt lange og bølgende, hvilket han dokumenterede med en selfie, men han ser nu velsoigneret ud, efter at landets restriktioner er blevet lempet.'

Også Hello Magazine har skrevet om klipningen, mens australske Now to love kalder billederne for 'ærlige' og 'hylende morsomme'.

Herhjemme er eksperterne også begejstrede for Kronprinsens hår-selfies.

»Det er meget typisk for kronprins Frederik. Han er jo meget afslappet og uformel. Det er helt i tråd med hans stil og hans måde at opføre sig på. Det viser også, at han er i samme situation som alle mulige andre mennesker. Det passer rigtig godt til at vise, om man er solidarisk med resten af befolkningen,« siger historiker Lars Hovbakke til B.T.

Han bakkes op af Nathalia C. Larsen, der er rådgiver i sociale medier og mega begejstret for Kronprinsens besøg hos frisøren.

»Det får han mange point for hos os. Mere af det. Det tør noget andet og har et glimt i øjet. Det gør, at vi føler, at vi kommer tættere på - at de er mere ligesom os,« siger hun.