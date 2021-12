Kronprins Frederik kom ofte i ghettoen Gellerupparken, da han var ung.

Det fortalte han onsdag, da han åbnede Sports -og Kulturcampus i Gellerup i Aarhus. Gellerupparken har i mange år kæmpet med massive sociale problemer og har i mange år været på ghettolisten.

Men de færreste ved måske, at kronprins Frederik faktisk har haft en tilknytning til området. Da han for 30 år siden studerede i Aarhus, var han ofte i Gellerup.

»Jeg er meget glad for at være her. Jeg kom her første gang for over 30 år siden, hvor nogle af mine studievenner boede sammen. Der havde vi en masse gode tider,« sagde kronprins Frederik.

Kronprins Frederik får en buket af blomsterpigen, Mira Azad-Ahmad ved ankomsten til Gellerup. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik får en buket af blomsterpigen, Mira Azad-Ahmad ved ankomsten til Gellerup. Foto: Henning Bagger

Han pegede på et nærliggende højhus, hvor hans studievenner boede for mange år siden. I dag vil Aarhus gerne løfte Gellerup ud af sumpen, og derfor har man nu investeret i et samlingssted med tilbud inden for bevægelse, kultur og ophold.

Projektet er støttet af både A.P. Møller Fonden og Herman Salling Fonden. Sports- og Kulturcampus består af seks nyopførte indendørs og udendørs faciliteter, der er udviklet og opført af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening.

Kronprins Frederik deltog i åbningen, hvor han blandt andet installerede et greb på en helt ny klatrevæg, der skal være trækplaster for unge mennesker fra hele Aarhus. Det gik dog ikke helt nemt – Kronprinsen måtte have hjælp til at få værktøjet til at makke ret.

»At få unge mennesker – ikke kun fra nærområdet, men også nede fra downtown Aarhus – til at komme her op, det skal være et behageligt sted at komme. Det skal være trygt,« sagde Kronprinsen til B.T.

Kronprins Frederik med tørklæde fra den lokale fodboldklub AC FC, i åbningen af Sports- og Kulturcampus i Gellerup ved Aarhus. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik med tørklæde fra den lokale fodboldklub AC FC, i åbningen af Sports- og Kulturcampus i Gellerup ved Aarhus. Foto: Henning Bagger

Der er meget langt fra Amalienborgs bonede gulve til Gellerups sociale boligbyggerier, men Kronprinsens afslappede royale stil faldt i beboernes smag.

En af kræfterne bag projektet er den gamle venstresocialist Keld Albrechtsen, der senere blev medlem af Enhedslisten. Han er også formand for Brabrand Boligforening.

Men han er knap så god til at huske, at man skal sige til 'De' til Kronprinsen.

»Jeg har lidt svært med at huske at sige 'De' i stedet for 'du', sagde Keld Albrechtsen.

Den gamle VS'er og Enhedslisten-figur, Keld Albrechtsen, er i dag formand for Brabrand Boligforening. Foto: Henning Bagger Vis mere Den gamle VS'er og Enhedslisten-figur, Keld Albrechtsen, er i dag formand for Brabrand Boligforening. Foto: Henning Bagger

Det fik Kronprinsen og alle de andre fremmødte til at grine højlydt.

»Jeg er meget glad for at se, hvordan man bruger de her gode faciliteter, der har meget med fysik og sport at gøre, der jo også ligger mig meget på sinde. Så derfor er det bare et stort tillykke og kom i gang med at brug det. Det er skabt til det samme,« lød det fra Kronprinsen.