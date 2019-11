Antallet af tyske prinser og fyrstelige var overvældende, da kronprins Frederik onsdag inviterede sine magtfulde forbindelser med på jagt i Gribskov i Nordsjælland.

Det tyder på nye tider i Kongehuset, vurderer kongehusekspert:

»Det er interessant, for den får ikke for lidt, når det handler om europæiske fyrstehuse. Det er noget nyt. Det er overraskende,« siger kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen, der har fulgt kongehuset gennem flere årtier.

Det var officielt Dronningen, der stod for afholdelsen af jagten, der fandt sted i Gribskov med en efterfølgende jagttaffel på Fredensborg Slot.

Kronprinsesse Mary var også med ved fremvisningen af byttet. Vis mere Kronprinsesse Mary var også med ved fremvisningen af byttet.

Men det var kronprinsen, der var vært ved selve jagten, hvor der udover ham selv deltog 23 andre jagtinteresserede mænd.

Kronprinsen har overtaget den Nordsjællandske jagt efter sin far, prins Henrik.

Og kronprinsen har oprustet på antallet af kongelige og fyrstelige, der er blevet inviteret.

Hele otte prinser, fyrster eller andre adelige havde således taget turen til Danmark.

Kronprinsen var vært ved årets jagt i Gribskov med efterfølgende taffel på Fredensborg Slot. Foto: keld Navntoft Vis mere Kronprinsen var vært ved årets jagt i Gribskov med efterfølgende taffel på Fredensborg Slot. Foto: keld Navntoft

»Det her selskab tyder på, at kronprinsen har skruet lidt op for fornemmetheden. Jeg tror aldrig, at prins Henrik har haft så mange prinser med. Kronprinsen ønsker tydeligt at styrke forbindelsen til ligestillede og ligesindede,« siger Søren Jakobsen.

Øverst på listen - lige under kronprinsen – stod prins Gustav zu Seyn-Wittgenstein-Berleburg, der er prinsesse Benediktes søn.

Derudover indeholdt deltagerlisten navne som prins Phillip von Hessen, prins Ferdinand zu Schleswig-Holstein samt prins Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotcha.

Flere af deltagerne var gengangere, men en del var også debutanter.

Kronprins Frederik var vært ved selve jagten. Foto: keld Navntoft Vis mere Kronprins Frederik var vært ved selve jagten. Foto: keld Navntoft

»Han ønsker sit helt eget netværk. Og det er selvfølgelig med henblik på den dag, hvor han er konge selv«, vurderer Søren Jakobsen udfra deltagerlisten.

Udover de tysker kongelige var det også toppen af den danske adel, der var med.

Både den jysk-fynske lensgreve Bendt Wedell, der er Danmarks næststørste jordbesidder og den nordjyske godsejer og hofjægermester Jørgen Skeel havde taget turen til Sjælland.

Og her fik de selskab af blandt andre greve og hofjægermester Michael Brockenhuus-Schack.

Der var flere prinser fra Tyskland, fyrster og andre adelige med. Foto: keld Navntoft Vis mere Der var flere prinser fra Tyskland, fyrster og andre adelige med. Foto: keld Navntoft

»De er alle tre nære venner af kronprinsparret,« fortæller Søren Jakobsen.

Mens det meste listen talte adelige personer, så blev der dog også plads til kronprinsparrets gode ven, Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen.

Som en af de eneste uden en adelig titel, deltog den jyske milliardær i jagten.

Han var dog ikke til at få øje på ved den efterfølgende fremvisning af de 30 nedlagte dyr på Fredensborgs Slots gårdsplads, hvor både Dronningen, Kronprinsessen og kronprins Frederik deltog.

Jagter var tidligere noget, som prins Henrik stod for. Her ses han på Fredensborg i 2011 efter en jagt. Foto: Keld Navntoft Vis mere Jagter var tidligere noget, som prins Henrik stod for. Her ses han på Fredensborg i 2011 efter en jagt. Foto: Keld Navntoft

Byttet talte blandt andet én enkelt ræv samt både dådyr og kronvildt.

Mens de fleste af deltagerne tilhørte kronprinsens vennekreds, så var der dog også plads til en enkelt gammel kending – Fritz Schur.

»Jeg tror, at dronningen er ret ligeglad med, hvem der er med til de jagter. Ud over, at hun vil have Fritz Schur med, så hun kan have ham til bords,« siger Søren Jakobsen.

Han mener, at Schurs tilstedeværelse markerer, at det er dronningen, der er vært ved jagten.