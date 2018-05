I videoen her i artiklen er et interview med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i forbindelse med deres 10-års bryllupsdag.

Da kronprins Frederik var ung, frygtede han at skulle være konge af Danmark. Den usikkerhed håber kronprinsen ikke at give videre til sin førstefødte søn, prins Christian.

Det fortæller kronprins Frederik i en ny dokumentar, der markerer Danmarks kommende konges 50 års fødselsdag.

»Jeg så mit liv blive slukket, og at jeg pludselig skulle til at opføre mig som en fuldblodsvoksen. Det var meget ubehageligt. Samtidig var der ikke så mange, der kunne fortælle mig, hvad det egentlig gik ud på,« siger kronprins Frederik blandt andet i dokumentaren, som vises søndag aften på TV 2.

Han fortæller videre, at tanken om at blive konge - omend det lå langt ude i fremtiden - blev til en 'frygt' i de yngre år. Han følte ikke, han var færdig med alle de ting, som han mente, en ung mand skulle nå og prøve.

Og omkring kronprinsens 18-års fødselsdag havde frygten for alvor fat i den kommende konge.

Prins Christian og kronprins Frederik. Foto: Nils Meilvang Prins Christian og kronprins Frederik. Foto: Nils Meilvang

Vil ikke give frygt videre til prins Christian

I dokumentaren optræder dronning Margrethe også. Her fortæller hun, at hun forstår den ængstelighed kronprins Frederik havde som ung. Hun siger samtidig, at hun ikke som sådan har sat sig ned og talt fremtiden som monark igennem med sin søn, men i stedet snakkede med ham om det løbende.

Siden er der gået mange år. Kronprinsen gennemgik en benhård uddannelse som frømand, blev gift med kronprinsesse Mary, fik børn og haft tid til at studere sin mor i rollen som monark.

Derfor er han mere tryg, når det kommer til fremtiden og rollen som konge.

Netop den tryghed arbejder han på at give videre til sin førstefødte søn og ligeledes kommende konge, prins Christian.

»Hvis Christian spurgte til sin fremtid efter mig, ville jeg svare ham rimelig lige ud af landevejen, hvad det vil sige at være en konge og en monark set med mine øjne uden at gøre for mange fiksfakserier ud af det,« siger kronprins Frederik og uddyber, at han ville fortælle sin søn, at han kender situationen, men at der ikke er noget at være bange for.