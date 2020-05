Det begyndte med et kys på kinden i en taxa - og endte som et sandt eventyr. Torsdag er det 16 år siden, at hele nationen kunne se med, da en tårevædet kronprins Frederik fik sin brud, den tasmanske Mary Elizabeth Donaldson.

Siden er den dengang relativt ukendte brunette blevet til Danmarks folkekære kronprinsesse. Men hvad er det, der gør kronprinsparret så populært?

Da Mary Donaldson den 14. maj 2004 sagde ja til sin 36-årige danske (kron)prins - året efter, at han var faldet på knæ under en rejse til Rom - sagde hun ikke bare ja til at gifte sig. Hun sagde samtidig ja til at blive en offentlig, fremtrædende og magtfuld person og Danmarks kommende dronning.

Det gav store forventninger til den dengang 32-årige kvinde, som Kronprinsen fire år tidligere havde mødt på en bar under de olympiske lege i australske Sidney.

Den nye kronprinsesse skulle nemlig indtage sin nye rolle med hele Danmarks øjne hvilende på sig. Dog havde hun fået lidt hjælp, da hun i 2002 deltog i et kursus på en 'prinsesseskole' i Sidney, hvor hun lærte lidt om, hvordan man skulle gå og begå sig.

Hun havde efterfølgende også fået noget danskundervisning og havde lært om kongehusets regler og normer.

Kronprinsesse Mary viste da også, at alle eventuelle bekymringer var unødvendige. Hun har ikke trådt mange skridt forkert i sin foreløbigt 16 år lange karriere som kronprinsesse.

Hun er en fantastisk taler, og hun er blevet rost til skyerne både nationalt og internationalt for sin altid professionelle fremtoning - og også for sin tøjstil.

Vor Frue Kirke i København var fyldt til bristepunktet, da Frederik fik sin Mary. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Vor Frue Kirke i København var fyldt til bristepunktet, da Frederik fik sin Mary. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen er da heller ikke i tvivl om, at kronprins Frederik scorede jackpot, da han valgte sin brud - både for sig selv og for kongehuset.

»Kronprinsparret har været en meget stor succes. Det er helt vildt. Og det kan helt tilskrives Mary. Hun var god fra start, men hun har skabt et godt netværk og en god profil. De fremstår som et utroligt godt par. Det var et godt valg, som Frederik traf dengang,« siger han.

Mødet mellem den danske kronprins og den unge Mary Donaldson ses som noget af en tilfældighed. De mødtes på en restaurant i Sidney, hvor Mary var med nogle venner.

Egentlig sad hun ved siden af prins Joachim, som forsøgte at bilde hende ind, at han var en dansk OL-deltager i triatlon. Senere på aftenen var det dog Kronprinsen, hun faldt i snak med.

Mary Donaldson ses her forlader Vor Frue Kirke i København efter en veloverstået generalprøve på brylluppet. Foto: jens Nørgaard Larsen Vis mere Mary Donaldson ses her forlader Vor Frue Kirke i København efter en veloverstået generalprøve på brylluppet. Foto: jens Nørgaard Larsen

Selskabet tog senere på natklub, hvor Mary dansede med Frederik.

»Jeg var først hjemme ved tre-fire tiden. Frederik satte mig af i en taxa, og inden den forsvandt om hjørnet, bad han om mit telefonnummer. Jeg gav ham det og fik et lille godnatkys på kinden,« fortalte kronprinsesse Mary i bogen 'Under Bjælken'.

I bogen fortalte Kronprinsessen også, at hun faktisk inden mødet med den danske kronprins havde haft en sjov oplevelse med en spåkone.

»Kvinden fortalte mig, at jeg ville forlade den arbejdsplads, hvor jeg for ikke så længe siden var blevet ansat, og at jeg snart ville møde, som hun sagde, 'a very worldly man',« fortalte kronprinsesse Mary.

Mary og Frederik er et godt par - også professionelt, vurderer historiker Sebastian Olden-Jørgensen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Mary og Frederik er et godt par - også professionelt, vurderer historiker Sebastian Olden-Jørgensen. Foto: Ida Marie Odgaard

Spåkonen fortalte også, at Mary snart ville flytte til Europa, og at hun ville få et liv, hvor alle ville vide, hvem hun var.

Om man tror på den slags eller ej, så må man medgive, at det gik, som spåkonen forudsagde. Danmark fik sin kronprinsesse. Til manges store begejstring.

Kronprinsesse Mary gør det nemlig ikke kun godt selv. Hun er også med til at gøre Kronprinsen bedre.

Mens kronprins Frederik er elsket for sin folkelige stil, så har han aldrig lagt skjul på, at han især i sine yngre dage havde det svært med sin kommende rolle som konge. Desuden er det ikke nogen hemmelighed, at han ikke er vild med taler og offentlige optrædener.

Kronprinsparret med deres fire børn i Verbier i Schweiz. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere Kronprinsparret med deres fire børn i Verbier i Schweiz. Foto: VALENTIN FLAURAUD

»Hun kan støtte ham - og kompensere for ham, og det er noget nær ideelt,« siger Sebastian Olden og tilføjer:

»Hun træder aldrig ved siden af, er mere stilsikker og god til det officielle. Og netop når han er så meget til den pjattede side, så giver det en balance.«

Kronprinsparret blev allerede året efter brylluppet forældre til prins Christian, og siden kom både prinsesse Isabella samt tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine til.

Parret bor på til dagligt på Amalienborg, men opholder sig for tiden på Fredensborg.