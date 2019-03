Kronprins Frederik overtager sin fars protektion hos Danmarks Jægerforbund.

Det oplyser forbundet på deres hjemmeside.

Og den nyhed glæder formand, Claus Lind Christensen.

»På forbundets og jagtens vegne er jeg utrolig beæret over, at Kongehuset har valgt at tildele os denne protektion. Med Kronprinsen har vi fået en særdeles kompetent og alsidig jæger som protektor, og jeg glæder mig i den grad over den anerkendelse, som dette er med til at give jagten og jægerne i hele kongeriget,« siger han.

Kronprins Frederik følger dermed i Prins Henriks fodspor, der varetog titlen som protektor i adskillige år.

Dermed videreføres traditionen med, at Kongehuset er engageret i flere facetter af jagten i Danmark.

Danmarks Jægerforbund er én af Danmarks største grønne organisationer med næsten 90.000 medlemmer.

De fleste medlemmer er fordelt i de 861 jagtforeninger, der er spredt ud over hele landet.

