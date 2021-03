Kronprinsen håber på det bedste for dette års sportssæson.

»Sportens verden har som andre dele af samfundet været hårdt ramt,« skriver han på kongehusets Instagram-profil og fortsætter:

»Betingelserne for at dyrke idræt og konkurrere på professionelt niveau har været yderst vanskelige og meget forskellige - afhængigt af hvor i verden, man har befundet sig.⁣«

Han har netop siddet til generalforsamling i IOC, den internationale olympiske komité, der vil stå på de kommende tre dage. Det hele foregår virtuelt.