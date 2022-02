Torsdag blev sløret løftet for et nyt portrætmaleri af kronprinsesse Mary, der markerede åbningen af Det Nationalhistoriske Museums særudstilling 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972-2022' i anledningen af Kronprinsessens runde fødselsdag.

Et portræt, der vækker stor begejstring.

»Jeg synes, det er rigtig godt. En dygtig maler. Meget professionel. Og det er selvfølgelig også en fremragende model,« lød det fra kronprins Frederik.

Og kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg er enig med Kronprinsen.

»Jeg synes, det er et meget vellykket billede. Vi har en smuk kronprinsesse, og det synes jeg, nogle af de tidligere portrætter har haft svært ved at indfange. Men det synes jeg, det her indfanger rigtig fint,« fortæller han til B.T. og forklarer, at mange portrætmalere finder det »svært at male smukke kvinder«.

Men roserne stopper ikke ved den skønhed, som kunstneren bag portrættet, Jesús Herrera Martínez, har formået at indkapsle.

Især maleriets skygger imponerer ligeledes den garvede kunstekspert.

»Man har skyggen af den her eukalyptusplante i baggrunden, som er et symbol på hendes australske ophav. De tidligere portrætter har også haft symboler fra Kronprinsessens ophav, så man kan ikke lade være med at konkludere, at hendes fortid må betyde meget for hende,« fortæller Thyge Christian Fønss-Lundberg.

Kronprinsessens 50-års fødselsdag: Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972-2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, torsdag 3. februar 2022. Foto: © Keld Navntoft Vis mere Kronprinsessens 50-års fødselsdag: Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972-2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, torsdag 3. februar 2022. Foto: © Keld Navntoft

Portrættet er malet med olie på lærred og er skildret i Kronprinsparrets hjem i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Mere bestemt i kronprinsesse Marys arbejdsværelse.

Foruden de føromtalte skygger ser man i baggrunden de klassiske forgyldte paneler i slotsværelset – men også antydningen af et kunstværk på væggen af Erik A. Frandsen.

»I maleriet har du et meget klassisk symbol på det kongelige, som er de her paneler, og samtidig har du symbolet på noget meget moderne og fremtidigt i form af kunstværket. Det er jo i øvrigt også den måde, vi ser på vores kronprinspar på. At de formår at forene tradition og fornyelse – og det at være kongelig og være menneske. Det synes jeg, billedet indfanger meget, meget smukt,« lyder det fra Thyge Christian Fønss-Lundberg.

»På en måde forklarer skyggerne på væggen det samme, som maleriet forklarer: at du har det meget levende og det meget stive. Monarkiet er jo en lidt fastfrossen, gammeldags ting, hvor det menneskelige så er repræsenteret af planten i baggrunden, der giver det levende. Det er det samme med Mary og Frederik, der giver den her lidt gammeldags institution noget nyt liv og lidt mere kulør – de er jo meget i øjenhøjde med danskerne.«

Thyge Christian Fønss-Lundberg er da også meget glad for, at det lige netop er Jesús Herrera Martínez, der har fået lov at forevige Kronprinsessen.

Han har før kritiseret tendensen med, at Kongehuset ofte har brugt »gamle, konservative malere«, og synes, det er interessant at se, hvordan nye kunstnere griber opgaven an, mens han beskriver det som »noget af det mest prestigefyldte« for en kunstner at få lov at male for Kongehuset.

»Der er tit en eftertanke i hans billeder og en form for meditativ ro. Det synes jeg i høj grad også kan ses på billedet af Mary – hun er jo skildret som en, der sidder i sine egne tanker og kigger ud på sin fortid.«

»Jeg synes, alt i alt, det er meget succesfuldt portræt, som både konkret og symbolsk meget fint formidler, hvem Kronprinsessen er som menneske,« afslutter Thyge Christian Fønss-Lundberg.

Kronprinsesse Mary er også selv meget tilfreds med resultatet.

»Jeg er meget glad for det. Jeg holder meget af, hvor enkelt det er, men alligevel så udtryksfuldt,« sagde kronprinsesse Mary efter afsløringen.