»I dag har jeg fået mit første stik,« indleder kronprins Frederik et opslag på Instagram.

Med til teksten hører et billede af ham iført mundbind og med nål i overarmen. Han bliver vaccineret. Mod covid-19.

»Tak til alle jer, der hjælper os på vej mod en normal hverdag igen,« afslutter han opslaget, der allerede på ganske få minutter har fået et hav af reaktioner.

Heriblandt flere, der udtrykker begejstring i form af emojis, og andre, der kalder Danmarks kommende konge for et »forbillede«.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Dermed går Kronprinsen i sin 81-årige mors fodspor. Dronning Margrethe modtog således sit første stik mod covid-19 på årets første dag.

Dagen forinden – 31. december 2020 – omtalte monarken netop vaccinen i sin nytårstale. Glædede sig over, at den var kommet til Danmark.

»En glæde og en opmuntring er det, at vaccinen nu er en realitet, og at vaccinationen er gået i gang,« sagde hun blandt andet.

Og så benyttede hun anledningen til at takke de ansatte i sundhedsvæsenet, der har kæmpet mod pandemien.

»De talte ikke timerne eller dagene. De lindrede. De forskede af al magt for at forstå sygdommen, lød det. Hun rettede også en tak til de ansatte og beboere på plejecentre landet over,« sagde hun.

Omtrent tre uger senere modtog majestæten så andet stik og var dermed færdigvaccineret mod coronavirus.

B.T. har i forbindelse med kronprinsens første stik været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, der dog ikke ønsker at fortælle yderligere om vaccineforløbet.

Begrundelsen for dette er, at der er tale om et privat anliggende, lyder det.

Det er derfor uvist, hvilken vaccine kronprins Frederik har fået – og om øvrige medlemmer af det danske kongehuset også har lagt overarm til en nål.

Sikkert er det dog, at tronfølgeren efter i dag skriver sig ind i statistikken over de 1.662.452 danskere, der har fået første stik.

I alt er lige over én million danskere færdigvaccinerede – og langt de fleste af disse har fået Pfizer-vaccinen.

Man forventer, at alle dem, der ønsker det, har fået to stik med en vaccine i august.