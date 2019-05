‘I dag er det Frederiks fødselsdag, hurra, hurra, hurra’. Kronprinsen tager hul på et nyt år med nye oplevelser, men hvad er der sket af betydningsfulde ting, siden han fyldte 50?

Det kan du læse om, hvis du scroller nedad, og måske finder du ud af, hvad en kronprins kunne ønske sig i fødselsdagsgave.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik markerede starten på sit runde år med at afholde det succesfulde løb Royal Run. Løbet lå godt nok et par dage før selve fødselsdagen, men blev starten på et stort sportsår.

‘Sportens kronprins’ er han blevet kaldt flere gange i løbet af året, og Royal Run har været med til at slå det fast og placere ham i folkets øjenhøjde.

»Det her lægger nye dimensioner til hans folkelige side. Han løber selv og har også børnene med, og det viser, at han tænker moderne og ikke er så stiv i det,« siger kongehusekspert Søren Jakobsen og uddyber:

»Der har været tvivl om, han ville blive en god regent, om han kunne gebærde sig og stå på egne ben, og Royal Run har nok været det vigtigste trin mod at vise, at han er en værdig tronfølger. Det var et rigtigt godt træk af ham.«

Men også sportsbegivenheder, hvor Kronprinsen ikke selv deltog, har bidraget til titlen som en mand af sporten.

Hvem husker ikke en tydeligt begejstret Frederik, der stod op og heppede passioneret, da Danmark overlegent slog Norge og tog verdensmesterskabet i herrehåndbold?

Kronprins Frederik løber Royal Run i Aarhus, 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik løber Royal Run i Aarhus, 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og da medaljerne skulle overrækkes, var det en pavestolt kronprins, der delte krammere ud til de danske håndboldherrer som en anden guttermand.

Men titlen kommer også med en pris. Året har nemlig været præget af skader. Først blev Kronprinsen opereret for en diskusprolaps, som dog er arveligt betinget, og i februar måtte han aflyse sin deltagelse i VM i cross grundet et dårligt knæ, som hans mor også har døjet med.

»Han skal tænke på sit helbred. Han skal passe på sine knæ og sin ryg, for han skal jo kunne gå, når han engang skal overtage tronen,« understreger Søren Jakobsen.

Titlen som 'sportens kronprins' har tegnet et billede af en moderne kronprins, der fører kongehuset ind i den moderne tid, vi lever i, og derved gør det mere appellerende for folket.

Og forholdet til folket har været en fyldig del af Frederiks seneste år, hvor han virkelig har vist, at han også kan være en af os.

Der var ingen tvivl om, at han hyggede sig, da han pludselig stod på Bøgescenen ved sidste års Smukfest og rockede ud med bandet Nephew. Og folk elskede det. En kommende regent, der også kan slappe af.

Men det har ikke kun været lutter løjer for Kronprinsen. Verden udenfor Danmark er kommet tæt på på en måde, der har haft dybe følger for ikke kun kronprins Frederik, men hele den royale kongefamilie.

For lige godt en måned siden ramte tragedien kronprinsparrets venner Anders Holch Povlsen og konen Anne Storm Pedersen, der mistede tre af deres fire børn under et terrorangreb i Sri Lanka.

Ved begravelsen af Anne og Anders Holch Povlsen tre børn, der mistede livet ved et terrorangreb i Sri Lanka. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ved begravelsen af Anne og Anders Holch Povlsen tre børn, der mistede livet ved et terrorangreb i Sri Lanka. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det påvirkede dem dybt og gav dem en smertefuld påmindelse om, hvor skrøbelig og farlig verden er og er blevet,« siger Søren Jakobsen.

»Det er begrænset, hvor mange børn de kommer i kontakt med, og aldersmæssigt passede kronprinsparrets og familien Holch Povlsens børn godt sammen. Man kan ikke få en mere forfærdelig påmindelse som ven.«

Holch Povlsen og kronprins Frederik har blandt andet været sammen om at gå på jagt. En ting, der også har præget fødselarens år.

Det er de såkaldte kongejagter, som Anders Holch Povlsen har været inviteret til.

Kronprins Frederik ses her efter parolen før Kongejagten i Gludsted Plantage i Midtjylland, 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik ses her efter parolen før Kongejagten i Gludsted Plantage i Midtjylland, 2018. Foto: Henning Bagger

Kronprinsen overtog for et par år siden prins Henriks jagtretter til udvalgte danske skove, hvilket betyder, at det er ham, der styrer, hvem der må jage, og hvem der ikke må.

»Kongejagterne er noget, han har brugt til at dyrke sine private venner, men også som et bindeled til erhvervslivets top. Her kan han lave sin egen cirkel af indviede,« siger Søren Jakobsen.

De gamle, som var Henriks venner og bekendte, er til en vis grad blevet skiftet ud med nye, som står tættere på Kronprinsen og en del af hans omgangskreds.

»Kongejagterne trækker nogle vigtige bånd, og det betyder noget for ham,« siger Søren Jakobsen.

Men hvad kunne en mand, der har det hele og kan vælge fra alle skuffer, så ønske sig i fødselsdagsgave?

Det har Søren Jakobsen et godt bud på:

»Moderne kunst. Jeg ved, han er venner med den kunstelskende milliardær Flemming Skouboe, og jeg tror, han har nogle kunstforbindelser, som vi ikke aner noget om,« afslutter Søren Jakobsen.

Royal Run afholdes igen i år. Denne gang 10. juni.