Et »betydningsfuldt kapitel« er nu slut.

Efter i 12 år at have været medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) er det nu slut for kronprins Frederik – og slut på en måde, han nok ikke havde håbet på.

For i stedet for at have været fysisk til stede i den japanske hovedstad Tokyo, hvor De Olympiske Lege finder sted, har han måtte tage sin afsked på digital vis, da han for nylig blev registeret som 'nær kontakt' til en coronasmittet.

Derfor måtte han deltage over videolink til den generalforsamling i IOC, der skulle have været hans sidste:

»I disse tidlige morgentimer (onsdag, red.) deltager jeg i min sidste generalforsamling som aktivt medlem af IOC. Dermed er et betydningsfuldt kapitel i mit liv snart overstået,« fortæller Kronprinsen i et opslag, der er blevet delt på kongehusets Instagramside.

»Selvom jeg desværre ikke har mulighed for at være fysisk til stede i Tokyo, tænker jeg tilbage på en spændende og lærerig periode med mange store oplevelser.«

Videre skriver han, at han de kommende uger ser frem til – på afstand – at følge de danske atleter, der skal i kamp:

»Med et nyligt overstået fantastisk fodbold-EM (hvor Danmark kom i semifinalen, red.) og en dugfrisk andenplads til Vingegaard (Jonas Vingegaard, red.) i Touren er der varmet godt op til nye store sportslige præstationer ved et spændende OL – lad os fortsætte den gode stime og hive godt med metal hjem til Danmark,« skriver kronprins Frederik.

Det var i mandags, det kom frem, at Kronprinsen blev nødt til at aflyse sin tur til Tokyo, da han er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.

»Det var ellers planen, at Kronprinsen skulle have været til stede ved De Olympiske Lege fra den 19. til den 26. juli 2021. Hans Kongelige Højhed udtræder formelt af IOC ved den 138. generalforsamling den 20.–21. juli. Kronprinsens deltagelse i generalforsamlingen foregår i stedet digitalt,« lød det i den forbindelse i en pressemeddelelse udsendt af kongehuset.

Kronprinsen blev valgt som dansk medlem af IOC i 2009.

Det var oprindeligt hans plan at udtræde af IOC efter De Olympiske Lege, der efter planen skulle afholdes i 2020, men på grund af coronapandemien blev udskudt et år.

»Det har været et stort privilegie for mig at være med til at udbrede de olympiske idealer gennem snart 12 år. Særligt har jeg brændt for at få både unge og ældre op af stolen og i gang med et liv med sport og bevægelse. Mit arbejde i IOC inspirerede mig blandt andet til at etablere Royal Run, som jeg er meget stolt af. Selvom min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke,« udtalte Kronprinsen i den forbindelse.