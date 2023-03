Lyt til artiklen

Forberedelserne til Royal Run er i fuld gang og træningen for Kronprins Frederik og Heino Hansen er blevet intensiveret.

Og netop Kronprinsens træningsvaner stiller Heino Hansen nysgerrigt spørgsmål til.

I en video delt af Royal Run og Kongehuset på Instagram afslører kronprins Frederik, at han træner hver dag – men det er ikke i de københavnske gader.

»Jeg har et løbebånd derhjemme. Så der løber jeg sådan 20 minutter, hvor jeg egentlig får meget godt gang i pulsen,« lyder det fra Danmarks tronarving, mens han løber omgange sammen med komikeren i videoen.

Nyt er det ikke, at Kronprinsen vil være at finde blandt de mange tusinde løbere i maj.

Men som optakt til Royal Run meddelte kronprins Frederik i januar, at man ville få mulighed for at træne op til løbet sammen med ham. For han ville lave træningsvideoer med komiker Heino Hansen og OL-atleten Sara Slott.

Royal Run blev introduceret til danskerne tilbage i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Årets Royal Run afholdes 29. maj i Aabenraa, Herning, København/Frederiksberg, Nyborg og Nykøbing Falster, og har lige nu 70.000 tilmeldte.