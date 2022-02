Kronprins Haakon og familien afrbyder nu ferie og haster hjem til Norge.

Det skriver det norske medie NRK.

Mediet oplyser, at kronprins Haakon skal hjem til Norge for at varetage »statsoverhovedembeddet som kronprins.«

Hele den norske familie har åbenbart været på ferie i udlandet den sidste uge, skriver mediet.

Her ses kronprinsesse Mette-Marit sammen med kronprins Haakon. Foto: Albert Nieboer Vis mere Her ses kronprinsesse Mette-Marit sammen med kronprins Haakon. Foto: Albert Nieboer

Men nu afbryder kronprins Haakon altså familieferien.

NRK uddyber dog ikke nærmere, hvad der er den præcise årsag til, at kronprins Haakon skal hjem og varetage statsoverhovedembeddet.

Ifølge mediet er det i morgen fredag kronprins Haakon ankommer til Norge.

Om kronrpinsses Mette-Marit og børnene tager med hjem, er uvist.