Der er nok blevet kigget en ekstra gang eller to.

Folk på Strøget i København kunne i går ved 16-tiden få mulighed for at se en af Kongehusets biler på helt tæt hold.

Den sorte Audi med Kongehusets logo på nummerpladen var nemlig kørt over et stykke med grus, der var på Strøget i forbindelse med noget renovering af den kendte københavnske gade.

B.T. har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, der ikke ønsker at kommentere hændelsen. Dog forsikrer de om, at hændelsen er ganske udramatisk.

Derfor vides det ikke præcis, hvad der fik chaufføren af Kronebilen til at køre fast i gruset. Det vides heller ikke, om der var nogen kongelige til stede i bilen.

Dog tilhører Kronebil 415 Prinsesse Benedikte.

Det er ikke første gang Kronebil 415 har fundet vej til spalterne. Så sent som i juni skrev Vejle Amts Folkeblad, at Prinsesse Benedikte og hendes chauffør blev smækket ude af bilen i forbindelse med et arrangement.

Nummerpladerne på Kongehusets biler er alle forsynet med en kongekrone, hvilket har givet dem navnet ‘Kronebiler’. Flagskibet blandt Kongehusets biler er en Rolls-Royce, der bliver kaldt for ‘Store Krone’.