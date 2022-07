Lyt til artiklen

Der er bestemt ikke kun rosende ord tilovers for prins Harry efter hans tale ved De Forenede Nationer.

Flere eksperter påpeger nemlig, at det tidligere medlem af det britiske kongehus slet ikke har ballast nok til at fortælle andre mennesker om, hvad de vigtige emner i verden er.

Til Us Weekly fortæller den royale ekspert Jonathan Sacerdoti, at han bestemt ikke kan forstå, hvorfor prins Harry får lov til at udtale sig om emner som klima, abortlovgivning og corona på så stor en platform.

»Han er totalt ukvalificeret til at have noget som helst vigtigt at fortælle folk. Den eneste grund til, at han får lov at sige de her ting, er, at han er prins Harry. Jeg mener bestemt, at det er et vigtigt budskab, han kommer med, men han har ingen ret til at udtale sig, når han også siger, at han ikke ønsker opmærksomheden, der kommer med, når man er royal.«

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen mener på samme måde, at det er helt tosset, at prinsen får lov til at udtale sig om fx klimaet, når han ikke selv efterlever sine pointer.

»Prins Harry fortsætter sin belærende stil, og der er ikke mange, der falder for den. Når ekstremt rige og hykleriske mennesker løfter pegefingeren, kan det virke nærmest ulideligt,« fortæller han og redegør for prins Harry og Meghan Markles eget klimaaftryk.

»For lad os lige kigge på, hvordan prins Harry og hertuginde Meghan lever. De siger, at de kæmper for klimaet, men i sidste måned tog de et Bombadier Global 6000-privatfly fra London til Californien. Den rejse udledte 60 ton CO2 alene. De bor i et gigantisk hus i Santa Barbara. Meghan tropper altid op i helt nyt tøj,« forklarer han og fortsætter:

»Jamen, hvad i alverden er meningen med galskaben? Det er den opførsel, der nærmest efterlader en mundlam. Det er royalt hykleri på et hidtil uset højt niveau.«

I sin tale får prins Harry også talt om den nylige omstødelse af Roe vs. Wade, der vil gøre det svært for amerikanske kvinder at få en lovlig abort.

Og ifølge Jacob Heinel Jensen er prinsens replik så godt som noget, han kunne have trukket i en politisk korrekt automat.

»Harry og Meghan har fået et rigtigt Hollywood-ry. Det var præcis det, man frygtede, da de forlod Storbritannien. At de begyndte at blande sig i politiske emner. Nu minder de allermest om superstjerner med meget forudsigelige holdninger. Man forestiller sig, at de sidder til havefester med Oprah Winfrey og Leonardo DiCaprio og taler om, hvad der er galt med verden – uden de har den mindste fornemmelse af, hvad der foregår. De lever i en boble.«

Hvis prins Harry og Meghan Markle skal have deres popularitet til at stige, mener eksperten, at de må til at komme lidt ind i kampen og ikke altid være så negative.

»Jeg tror også, de skal overveje at begynde at tage lidt mere positive briller på. Det er altid negative emner, de taler om. Kloden er ved at gå under. Demokratiet er under pres. Kongehuset har behandlet dem dårligt. De har sat sig i en offerrolle, og hver gang de åbner munden, bliver man i dårligt humør,« siger B.T.s royale korrespondent.

Prins Harry og hertuginde Meghan er flere gange blevet kritiseret for at have for mange holdninger. Medlemmer af det britiske kongehus skal som bekendt helst mene så lidt som muligt.

Men efter prinsen og hertuginden har sagt farvel til kongehuset og livet i Storbritannien, er de efterhånden blevet ikoner på den amerikanske venstrefløj.

Det har så blandt andet fået den amerikanske højrefløj til at kalde hertuginde Meghan for 'the duchess of woke'.