Den kontroversielle forlovede til Norges prinsesse Märtha Louise har endnu engang skabt røre med sit virke som shaman.

I en ny video på sine sociale medier giver Durek Verrett nemlig forældre gode råd, hvis deres børn skriger eller er aggressive uden grund.

Her mener han nemlig, at det er et 'væsen', der nok har taget bo i barnet, og at man derfor som forældre skal få 'væsenet' ud.

»Måden at stoppe det på, det er at holde sit barn, se det lige i øjnene, uanset hor ubehageligt det er og sige: 'Du har ingen magt her. Du er et svagt væsen, og nu sender jeg dig ind i lyset. Dybt ind i lyset'.«

I videoen understreger han, at det 'skal gøres med kærlighed', så 'væsenet' ikke bliver stærkere.

Men de udtalelser er ikke faldet i god jord i Norge.

Kommentator Therese Sollien for Aftenposten skriver, at shamanen har nået et nyt lavpunkt.

Forfatteren Birger Emanuelsen har også valgt at gå ind i debatten og skriver på Facebook, at Durek Verrett nu opfordrer til eksorcisme.

'I en ny video opfordrer Durek Verrett forældre til at udøve eksorcisme på deres børn. Derfor undrer jeg mig over, hvad det norske kongehus mener om dette. Alle kommende forældre forstår, hvor langt ude hans 'råd' er', skriver Emanuelsen blandt andet.

Han mener, at det er 'livsfarligt', det som shamanen har gang i.

Flere norske debattører er kritiske over for shamanens metoder inden for børneopdragelse. Foto: Dana/Danapress/Ritzau Scanpix Vis mere Flere norske debattører er kritiske over for shamanens metoder inden for børneopdragelse. Foto: Dana/Danapress/Ritzau Scanpix

Dagbladet har kontaktet manager for Durek Verrett, Simon Eriksen Valvik, med kritikken.

Han har svaret i en mail, at man ikke diskuterer behandlingsmetoder offentligt.

Dog mener manageren, at Durek Verrett følger etiske retningslinjer i sin praksis.

'Dureks forretning er baseret på hans forståelse og praksis af shamanisme. Detaljer om behandlingsmetoder diskuteres ikke offentligt. Durek følger etiske retningslinjer i sin praksis og engagerer sig kun i behandling af børn med samtykke fra værger eller sundhedspersonale.'

Manageren vil ikke svare på, hvad prisen for en behandling hos Durek Verrett koster.

Derudover oplyser han, at Durek Verrett ikke er bekendt med reaktionerne og kritikken, fordi han er i Los Angeles, hvor de er ni timers tidsforskel.