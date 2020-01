Prins Andrew viste sig i officiel kongelig sammenhæng for første gang, siden han trak sig tilbage fra officielle royale pligter, da han stod ved sin mors side søndag.

Det sker, efter at den engelske dronning Elizabeth har valgt at melde en endelig aftale ud, der går ud på, at hendes barnebarn prins Harry og hertuginde Meghan må droppe deres titler og deres årpenge.

Prins Andrew har ellers selv haft sit at slås med i forhold til skandaler, da han sidste år blev beskyldt for at have haft sex med en 17-årig pige, hvilket han benægtede i et interview på den engelske tv-kanal BBC.

Dronningen har, efter at prins Harry sammen med sin hustru 8. januar erklærede, at de ville trække sig som ledende medlemmer i det engelske kongehus, haft mere end rigeligt at se til.

Prins Andrew valgte at vise sin mor offentlig støtte ved at deltage i gudstjenesten søndag. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Prins Andrew valgte at vise sin mor offentlig støtte ved at deltage i gudstjenesten søndag. Foto: CHRIS RADBURN

Hun holdt et stormøde på sin ejendom Sandringham, som er dronningens private bolig i Norfolk, hvor det skulle diskuteres, hvilken løsning man skulle finde på situationen med prins Harry.

Det var på samme ejendom, at hun søndag for første gang viste sig sammen med sin næstyngste søn, prins Andrew, efter at der er kommet en endelig afgørelse på, hvordan prins Harry og Meghan skal fortsætte deres liv fremover.

Både prins Andrew og dronningen smilede stort ved lejligheden.

Foran kirken ved Sandringham-ejendommen kunne man se en masse mennesker, som var mødt op for at få et glimt af de kongelige.

Dronningen tog sig tid til en snak, da hun var i kirke søndag sammen med sin næstyngste søn. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Dronningen tog sig tid til en snak, da hun var i kirke søndag sammen med sin næstyngste søn. Foto: CHRIS RADBURN

Solen skinnede, mens dronningen vekslede et par ord med præsten, inden hun sammen med sin søn satte sig ind i den sorte bil, som skulle køre dem væk.

Det er den 37-årige amerikanske kvinde Virginia Giuffre, som siger, at rigmanden Jeffrey Epstein tvang hende til at have sex med prinsen for omkring 20 år siden, da hun var teenager.

De var på en natklub, hvor teenageren havde danset med prinsen, og efterfølgende havde Epsteins kæreste, som ifølge Giuffre var stærkt viklet ind i rigmandens store forbrug af unge piger, sagt til hende, at hun skulle gøre for prinsen, hvad hun plejede at gøre for Epstein.

I en BBC-dokumentar udtalte prins Andrew, at han ikke husker at have mødt Giuffre, som dengang hed Roberts til efternavn. Han siger, at de aldrig nogensinde har haft sex, men folk mente, han virkede mistænkeligt usikker i interviewet.

En efterhånden notorisk detalje var, da prins Andrew begav sig ud i at forklare, at Giuffre havde påstået, han svedte, men at han har en lidelse, som gør, at han ikke kan svede.

Prins Andrew er som nævnt ovenfor dronningens næstyngste søn, og han var tidligere gift med Sarah Ferguson, som han har to døtre med.

Ifølge det engelske medie Daily Mail skal man læse dronningen og prins Andrews fælles deltagelse ved gudstjenesten som et tegn på, at majestæten er klar på at lægge dramaet bag sig og søge mod nye tider, hvor der gerne skulle komme mere ro på historierne om det engelske kongehus.

Aftalen med Prins Harry og Meghan er, at de skal betale mere end 20 millioner kroner tilbage for istandsættelsen af Frogmore Cottage, ejendommen, der blev stillet til rådighed for dem af dronningen. De mister derudover retten til at bruge deres titler som 'kongelige højheder', og parret skal tilbringe størstedelen af deres tid i Nordamerika.