Sagen om kronprins Frederiks stemme til vinter-OL tager i denne uge en ny drejning.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen skal nemlig tage stilling til en række spørgsmål fra Uffe Elbæk, der handler om det betændte vinter-OL i Beijing, som regeringen har valgt at boykotte.

Det er muligt, at kronprins Frederik har været med til at sende OL til Kina – men Kongehuset vil stadig ikke afsløre, hvad Kronprinsen stemte, da han stadig var medlem af Den Internationale Olympiske Komité, og værtskabet skulle afgøres i 2015.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen skal tage stilling til Uffe Elbæks spørgsmål om vinter-OL. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen skal tage stilling til Uffe Elbæks spørgsmål om vinter-OL. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg vil simpelthen have at vide, hvad de danske repræsentanter stemmer, når en så vigtig beslutning træffes. Det har betydning for Danmark som land,« siger Uffe Elbæk til B.T.

Den 21. december stillede han derfor en række spørgsmål til kulturministeren, der skal skabe klarhed om forløbet. Elbæk, der var kulturminister fra 2011 til 2012, vil blandt andet vide, om Ane Halsboe-Jørgensen finder det 'hensigtsmæssigt, at en så vigtig beslutning for Danmarks omdømme er omgærdet med hemmelighed'.

»Er der overhovedet nogen dialog mellem de danske repræsentanter og regeringen op til, at man giver sin stemme? Hvis der ikke er, vil det ikke være hensigtsmæssigt, at man ved, hvad de danske repræsentanter stemmer? Det er et offentligt spørgsmål, og der burde være gennemsigtighed,« lyder det fra Elbæk, der bebrejder den daværende VK-regering for ikke at have stoppet Kronprinsen i tide.

»Det politiske ansvar ligger på regeringen. Regeringen burde have sagt nej til Kongehuset: 'Det her duer ikke.' Hvorfor de ikke har gjort det, det ved jeg ikke,« siger han.

Uffe Elbæk fra Frie Grønne kræver svar fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Uffe Elbæk fra Frie Grønne kræver svar fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Niels Christian Vilmann

Elbæk mener, at Kronprinsen har gjort sig unødig sårbar.

»Jeg er rigtig glad for, at Kronprinsen er trådt ud af IOC. Både på hans vegne og på vores alle sammens vegne. Det var meget, meget problematisk, at han havde den her position. Jeg forstår egentlig slet ikke, at regeringen har accepteret det i sin tid. De burde beskytte ham,« siger han.

B.T. har forsøgt at få en reaktion fra daværende kulturminister Carina Christensen (K), men hun oplyser, at hun ingen kommentar har til Elbæks kritik. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Kronprins Frederik blev medlem af IOC i 2009, og beslutningen har fra starten været kritiseret.

Kronprins Frederik blev i weekenden kritiseret af SF og Enhedslisten for sit daværende medlemskab af Den Internationale Olympiske Kommité (IOC), Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik blev i weekenden kritiseret af SF og Enhedslisten for sit daværende medlemskab af Den Internationale Olympiske Kommité (IOC), Foto: Henning Bagger

»Det er ikke hensigtsmæssigt. Selvom du godt kan lide idrætten, så er beslutningsprocessen omkring værtskaber notorisk kendt for være dybt korrupt og problematisk. Det har intet at gøre med demokratiske beslutningsprocesser. Det handler om penge og om politik,« siger Uffe Elbæk.

Kronprinsen meddelte i juni, at han ville stoppe som IOC-medlem.

I weekenden kritiserede både SF og Enhedslisten Kongehuset i skarpe vendinger, fordi de ikke vil afsløre, hvad Kronprinsen stemte.

»Nu er det jo muligvis sådan, at Kronprinsen har stemt for det OL – og nu skal boykotte det. Det viser jo bare, at Kongehuset skal holde sig fra at gøre sig selv sårbart. Kongehuset gjorde sig sårbart – og dermed også Danmark sårbart,« sagde Karsten Hønge til B.T.

Kongehuset reagerede på sagen fredag:

»Kronprinsen er trådt ud af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og har derfor ikke på noget tidspunkt haft planer om at være til stede ved OL i Kina. Det er ikke en ny beslutning,« sagde Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Ritzau.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop taget initiativ til en erklæring om gennemsigtighed og menneskerettigheder i forbindelse med værtskaber. 21 ud af 27 EU-lande har skrevet under på erklæringen, der understreger behovet for gennemsigtighed og demokrati i de internationale idrætsorganisationer, når der skal vælges værter til kommende sportsbegivenheder.