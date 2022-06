Lyt til artiklen

»Min mor sagde, at det ikke kommer an på, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Dette har hjulpet mig meget. Disse ord vil jeg give videre til dig.«

Sådan sagde den norske dronning Sonja i sidste weekend, da hun holdt tale til sit barnebarn prinsesse Ingrid Alexandra.

Anledningen var en gallamiddag, som kong Harald og dronning Sonja holdt for at markere prinsessens fødselsdag og myndighedsdag, der betyder, at hun nu officielt kan overtage tronen.

Det er dog ikke alle, der mener, at Dronningens bemærkning var passende.

Slet ikke den norske forfatter Maria Kjos Fonn, der synes, at bemærkninger som denne, og vendinger i stil med, eksempelvis 'du er din egen lykkes smed', er skadelige.

Det siger hun til tidsskriftet Subjekt.

»Det er tonedøvt at sige med de økonomiske og sociale privilegier (den royale, red.) familie har. Man kan selvsagt diskutere, hvor privilegeret kongefamilien egentlig er, når man tænker på den manglende frihed, det liv fører med sig. Og dronningen og prinsessen har uden tvivl haft hårde tider i livet,« siger hun.

Fødselsdagsfejringen var ikke privat, så talen blev transmitteret til hele nationen, og det gør det, ifølge forfatteren, værre.

Hoffets pressechef, Guri Varpe, fortæller dog, at citatet ikke skal forstås bogstaveligt.

»Vi gør opmærksom på, at citatet er et gammelt udtryk, som dronningens mor har brugt, og sådanne gamle ordsprog er hverken ment til at blive taget bogstaveligt eller at beskrive samfundet.«

Talen er ikke den eneste kritik, der har været af fejringen.

En del af den fandt nemlig sted på hovedbiblioteket i Oslo, hvor 200 mennesker var inviteret. Det betød, at biblioteket måtte holde lukket for offentligheden.

»Det er provokerende, at folk med penge, hvad end det er kongehuset eller andre, skal bruge biblioteket som et selskabslokale,« sagde Jenny Dellegård, tillidsmand ved bibliotekarforbundet, til VG.