Det er ikke småpenge, som de danske virksomheder måtte betale, hvis deres medarbejdere skulle nyde en middag med kronprinsparret i Paris.

Ifølge Udenrigsministeriet, så måtte virksomheder som Danfoss, Grundfos, Brunata, Coloplast m.v. betale 25.000 kroner for at repræsentanter fra virksomhederne kunne komme med på det danske erhvervsfremstød i Frankrig.

For pengene kunne hver virksomhed have to repræsentanter med til de seminarer, receptioner og konferencer, som var planlagt ved besøget.

Desuden fik de lov til at deltage i middagen tirsdag aften på rådhuset i Paris, hvor både kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie deltog.

Flot så det ud og lækkre var både omgivelser og mad, da en række ansatte i danske virksomheder tirsdag aften fik mulighed for at spise middag sammen med kronprinsparret på rådhuset i Paris. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Flot så det ud og lækkre var både omgivelser og mad, da en række ansatte i danske virksomheder tirsdag aften fik mulighed for at spise middag sammen med kronprinsparret på rådhuset i Paris. Foto: Ida Marie Odgaard

Her kunne virksomhederne dog have tre repræsentanter med hver. De kunne alle glæde sig over, at de ikke blot fik lov til at nyde de kongeliges selskab.

Det var nemlig den danske michelin-kok Andreas Møller, der er køkkenchef på restaurant Copenhague i Paris, der havde tilrettelagt og kreeret den lækre menu.

Selv om 25.000 kroner for mange nok vil lyde som en pebret pris, så vil virksomhederne sikkert mene, at det er pengene værd, vurderer kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Han mener, at kronprinseparrets tilstedeværelse er svær at gøre op i penge.

Kronprinsesse Mary mødtes blandt andre med den franske præsidentfrue Brigitte Macron i Paris. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprinsesse Mary mødtes blandt andre med den franske præsidentfrue Brigitte Macron i Paris. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det betyder rigtig meget. Det er svært at gøre op i kroner og øre og forudse, hvad virksomhederne vil tjene på forhånd – men det er klart, at det er en god investering at betale det forholdsvis lille beløb, som det er i forhold til, hvad de regner med - og sandsynligvis også vil får ud af det på længere sigt,« siger han.

Han mener, at kronprinsparrets tilstedeværelse ved erhvervsfremstødet har stor betydning.

»Vi har en tendens i Europa til en handelskrise, så det er godt at lave nogle fremstød mellem de lande, der er med i EU, for det ser ud til, at der godt kan komme noget mere krise mellem EU som blok på den ene side, og USA og Kina som blok på det anden side,« siger han og fortsætter:

»Derfor er det ekstra vigtigt nu, at kronprinsparret går ind i sådan noget her i et stort og vigtigt land som Frankrig, som kunne blive et endnu større eksportmarked fremover.«

Kronprins Frederik så ud til at more sig under middagen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik så ud til at more sig under middagen. Foto: Ida Marie Odgaard

Erhvervsfremstødet koncentrerede sig om bæredygtige energiløsninger og om sundhedsområdet.

Ifølge udenrigsministeriet er prisen for virksomhedernes deltagelse ved erhvervsfremstødet meget normal, da det altid plejer at være i det prisniveau.

Da kronprinsparret i 2017 var på erhvervsfremstød i Stockholm, kostede det ifølge B.T.s oplysninger 20.000 kroner for virksomhederne at være med.

I denne omgang gæstede parret Paris fra mandag til onsdag eftermiddag.