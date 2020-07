To timer før prins Joachim fredag aften fik en blodprop i hjernen og i al hast måtte gennemgå en operation, åbnede prins Joachim og prinsesse Marie dørene til slottet Cayx og gav et større interview til et fransk medie.

Interviewet stod på i 45 minutter, og mediet La Depeche beskriver parret som værende i godt humør. Absolut intet indikerede, at prins Joachim kort tid efter skulle få en blodprop i hjernen, skriver mediet.

Under interviewet erklærer prins Joachim sin kærlighed til det sted, hvor han er kommet siden barndommen.

»Det her er den smukkeste balkon i Frankrig. At være i stand til at nyde den er et af mine største privilegier. Det er svært at undvære. Min allerførste udlandsrejse var til Lot. Jeg var her i tre måneder. Min far blev født her. Jeg kommer her næsten hvert år, især om sommeren,« siger han til La Depeche:

»Det er et sted, som er særligt tæt på mit hjerte, fordi jeg har oplevet vidunderlige øjeblikke med min familie.«

Han udtrykker sin begejstring for den grønne farve på vinstokkene, som han kalder fascinerende og afslappende, ligesom han mindes barndommen, hvor han sammen med kronprins Frederik og sine kusiner »elskede at opdage hemmelige steder omkring Cayx« og »bygge træhuse«.

Også prinsesse Marie er ovenud begejstret for stedet, lyder det i interviewet.

»Jeg var her første gang for 12 år siden. Jeg sad på denne balkon, som min mand taler om, og jeg blev forelsket i dette ekstraordinære sted. Jeg blev forelsket ved første øjekast,« siger hun:

»Vi elsker det alle. Både den lokale gastronomi, den gode vin og frem for alt autenticiteten. Vi kommer ikke for at se Lot, vi kommer for at opleve det.«

Prins Joachim og prinsesse Marie havde planer om at forlade stedet i denne uge efter en ferie, hvor de havde slappet af med deres børn Athena, 11 og Henrik, otte.